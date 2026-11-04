El paro sube en Euskadi en 2.316 personas en octubre y alcanza los 111.553 desempleados

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BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado el pasado mes de octubre un total de 111.553 personas en paro inscritas en el servicio público de empleo, lo que supone 2.316 más que en septiembre (+2,12%) y 3.944 más que en octubre de 2025 (+3,67%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Gobierno Vasco y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El desempleo ha crecido en los tres territorios vascos. En Bizkaia, con 63.007 personas en paro, se produce un incremento mensual del 2,15% (+1.328 parados) e interanual del 3,43% (+2.087 personas). En el caso de Gipuzkoa, con 29.712 parados, la subida alcanza el 1,91% en términos mensuales (+556 desempleados) y el 4,81% en la variación interanual (+1.363 personas). Álava, con 18.834 desempleados, anota un incremento mensual del 2,35% (+432 parados) y del 2,69% respecto al pasado año (+494 personas).

El paro se ha incrementado en octubre en Euskadi por encima de la media estatal, que sube un 1,81% en comparación con septiembre y baja un 0,86% en relación a octubre de 2025.

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