El Parque Natural de Valderejo acoge la tradicional romería de San Lorenzo

VITORIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural de Valderejo acogerá este domingo, 10 de agosto, la tradicional Romería de San Lorenzo, un evento que cada año congrega a vecinos y vecinas de Valdegovía, del Valle de Losa y a numerosos visitantes en este entorno natural.

Según ha explicado la Diputación de Álava, esta celebración, recuperada en los años 90 tras la declaración del parque como espacio protegido, se ha consolidado como una cita anual que atrae a cientos de personas.

La jornada festiva, organizada por el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la institución foral, comenzará a las 11.00 horas con la tradicional subida a la ermita de San Lorenzo, situada al borde del cortado de la Sierra de Anderejo. El evento dispondrá de un servicio de vehículos 4x4 con reserva previa para personas con movilidad reducida.

GASTRONOMÍA, BOLOS Y ACTIVIDADES INFANTILES

La jornada continuará con la celebración de una misa a las 12.00 horas y el posterior el reparto de 'txoripanes' y refrescos entre los asistentes, que estará amenizado con la música de la Banda de Salinas. Habrá también rifa popular de productos locales.

Tras la bajada a Lalastra, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de "una variada oferta gastronómica" ofrecida por 'food trucks'. Por la tarde, el programa se completará con el XXVII campeonato de bolos de San Lorenzo y actividades infantiles.