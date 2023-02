Partidos vascos defienden una "solución integral" para atajar el uso de armas blancas sin limitarlo al ámbito policial

PP+Cs dice que se debe hablar de la "responsabilidad política" del PNV y apuesta por la colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil



BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU han abogado por una "solución integral" para atajar el uso de armas blancas sin limitarlo al ámbito policial, mientras que PP+Cs ha afirmado que se debe también hablar de la "responsabilidad política" del PNV y ha apostado por la colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil.

En una tertulia en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido al aumento de los delitos por armas blancas en zonas de ocio nocturno y el anuncio de que Euskadi endurecerá las sanciones por portarlas.

El parlamentario del PNV José Antonio Suso ha reconocido que se trata de un asunto que causa un "alarma social importante" y ha abogado por tener "tolerancia cero" ante los casos que se produzcan e intentar "cortar de raíz esta situación".

No obstante, ha advertido que los expertos tampoco se ponen de acuerdo por qué está proliferando el uso de armas blancas y ha defendido, por ello, la necesidad de realizar un estudio que analice la situación.

"Las medidas a tomar son variadas y se está estudiando las más precisas", ha indicado, para añadir que "no deben ser exclusivamente policiales".

Desde EH Bildu, el parlamentario Mikel Otero ha reconocido que es "evidente" que las agresiones con arma blanca han aumentado y por ello comparte la "preocupación social".

Tras sostener que los poderes públicos deben velar para que el ocio nocturno se desarrolle bajo parámetros de seguridad, ha apostado por analizar y aplicar medidas, aunque desde un análisis "técnico y sosegado" que no se vea arrastrado por la alarma social hacia una carrera de "más caña, más duro y a por ellos".

"Hay que jugar con cierta flexibilidad, evaluando las medidas y teniendo claro que siempre que hay un aumento de las violencias responde a causas estructurales de fondo... hay que actuar de manera integral en diferentes niveles y no solo en la medida concreta", ha defendido.

De este modo, se ha congratulado por el hecho de que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, haya hablado de realizar un estudio social, en contraposición al regidor de Bilbao, Juan María Aburto, que "ha tirado más por la doctrina Azkuna de 'guerra al navajero'"

Por su parte, el parlamentario de PSE-EE Ekain Rico se ha mostrado partidario de medidas que resulten eficaces para proteger a quien sale a disfrutar del ocio nocturno.

A su juicio, lo primero es hacer un "análisis riguroso" de la efectividad de las medidas a aplicar con un mensaje de "tolerancia cero". "Hay que confiar en la policía, sistema judicial y dotarle de medios para luchar contra un fenómeno que está ahí y es un problema", ha añadido.

Asimismo, ha considerado que los propietarios de los locales tienen responsabilidad a la hora de garantizar la seguridad y ha abogado por hablar con ellos sin "criminalizar" a un sector" que debe ser "parte de la solución".

Además, ha abogado por desplegar acciones para fomentar una cultura del ocio sana y ofrecer una "respuesta integral" que abarque medidas contra quien lleva armas blancas pero también ver cuáles son las causas.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, David Soto ha considerado necesario abordar la cuestión con "serenidad" ya que los planos son "diversos". "Por un lado está el lado preventivo y por otro el punitivo o de castigo. Se tiende a la segunda vía porque es más rápido, aumentando las sanciones", ha afirmado, para añadir que existen sin embargo "elementos estructurales que requerirán más tiempo".

A su juicio, la vía punitiva no debe ser la única ya que el orden "no lo da más policía en las calles o las sanciones sino tener condiciones de vida dignas". "Hay que abordarlo desde una perspectiva integral y no recurrir a frases hechas", ha finalizado.

MAYORES CONTROLES

Por último, el portavoz de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha sostenido que se tiene que mejorar el sistema para "atajar la delincuencia" y se debe "mejorar el modelo policial con más presencia y mayores controles". "Debe haber más recursos ya que hablamos de la sensación de inseguridad ligada al ocio nocturno", ha manifestado.

Pese a todo, ha advertido que también se debe hablar de la "responsabilidad política" porque el PNV "lleva desde hace tiempo gobernando Bilbao Vitoria, San Sebastián y en el Departamento de Seguridad y se está ante un tema de déficit de actuación".

"El alcalde de Bilbao llegó a minimizar la delincuencia. Esa inseguridad había desde hace tiempo y hay que hablar de responsabilidad política", ha argumentado. Por último, ha apostado por la colaboración de la Ertzaintza con las policiales locales, así como con la Policía Nacional y la Guardia Civil.