La pasarela Gladys del Estal de San Sebastián se cierra por trabajos de mantenimiento del jueves al domingo

SAN SEBASTIÁN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pasarela Gladys del Estal de San Sebastián permanecerá cerrada desde este jueves hasta el domingo para acometer trabajos de limpieza y tratamiento antideslizante, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra en un comunicado.

En el periodo citado tanto la pasarela como el ascensor permanecerán cerrados al público. Las actuaciones previstas incluyen la limpieza de la superficie con agua a presión, la aplicación de desincrustantes especiales para eliminar residuos de la capa superficial de la madera, la aplicación de aceite protector con compuesto antideslizante por saturación, para nutrir la madera y garantizar su seguridad frente a resbalones.

Según han explicado desde el Consistorio de San Sebastián, "este tratamiento antideslizante tiene como objetivo mejorar la adherencia de la superficie, especialmente en condiciones de humedad, y prevenir accidentes en una infraestructura de gran tránsito peatonal".

"Se trata de una solución técnica que, además de proteger la madera, refuerza la seguridad de los usuarios", han añadido las mismas fuentes.

El coste de estos trabajos asciende a 6.000 euros y se suman a las intervenciones realizadas en junio, cuando se sustituyeron las maderas dañadas por un importe de 11.000 euros.

Estas actuaciones buscan "prolongar la vida útil de la pasarela y mantener sus condiciones óptimas de uso, en un punto clave de conexión para la ciudadanía", han finalizado desde el Ayuntamiento.