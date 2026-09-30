Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco encabezan el XXV aniversario de Azkena Rock Festival

Patti Smith - AZKENA ROCK FESTIVAL

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Patti Smith, Bad Religion, Marilyn Manson, Slash y Wilco encabezan el cartel del XXV aniversario de Azkena Rock Festival, que se celebrará los días 17, 18 y 19 de junio de 2027 en el recinto de Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz.

La organización ha desvelado este miércoles en rueda de prensa su cartel al completo, encabezado por tres nombres fundamentales de la historia del rock que actuarán en fecha única en el Estado, como son Patti Smith, Bad Religion y Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators.

Last Tour ha destacado que "pocos artistas unen poesía, 'rock' y contracultura con la fuerza de Patti Smith", que regresará a Mendizabala tras recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, con un repertorio atravesado por hitos como 'People Have the Power' o 'Because the Night'.

Por su parte, Bad Religion repasará más de cuatro décadas de carrera con su inconfundible 'punk' que combina melodía, velocidad y crítica social y política, mientras que Slash, junto a Myles Kennedy & The Conspirators, volverá a Vitoria-Gasteiz tras su paso en 2010 y un 'hard rock' construído sobre 'riffs' "inconfundibles" por parte del icónico guitarrista de Guns N' Roses y la poderosa voz de Kennedy.

A esta celebración histórica se sumará Marilyn Manson, el reverso más oscuro y teatral del 'rock' de finales del siglo XX. "El 'Reverendo' desatará en Mendizabala su magnetismo escénico mediante un metal industrial desafiante y distorsionado", respaldado por una actitud salvaje y obras cumbre como 'Antichrist Superstar'.

Por su parte, Wilco, con Jeff Tweedy al frente, aportarán la maestría musical, las raíces más ricas del 'rock' alternativo y el 'art-country' americano, con álbumes como 'Yankee Hotel Foxtrot' o 'A Ghost Is Born'.

SONIDOS "DE RAÍCES"

El Azkena también contará con grandes retornos, como el de The Waterboys, que volverán, tras su visita de 2006, capitaneados por Mike Scott y tras cuatro décadas de 'rock' expansivo, 'folk' irlandés y las raíces acústicas.

Por su lado, 16 Horsepower representarán el 'gothic' americana, tras veinte años de parón con su universo oscuro y espiritual que cruza 'country', 'folk' de los Apalaches, 'gospel' y 'rock' alternativo, mientras que Dave Alvin & The Guilty Ones recorrerán 'blues', 'country' y 'folk' de la mano del fundador de The Blasters.

Desde Dallas llegarán Old 97's, Billy Bragg unirá 'punk', 'folk' y canción protesta, y American Aquarium, encabezados por BJ Barham, "convertirán la narración de historias cotidianas en materia prima" para su 'alt-country' y 'southern rock'.

También sonarán desde las tablas de Mendizabala, los 'riffs' pesados y la psicodelia de John Garcia, el 'blues' de Beth Hart, el 'hard rock' de Rival Sons y The Southern River Band, así como disfrutará de los directos del dúo Parker Barrow, Cherry Poppin' Daddies, Gran Cañón y The Bird Experience.

El punk y las frecuencias más distorsionadas en todas sus variaciones jugarán también un importante papel de mano de Michael Monroe, Super 400, The Drones, Cockney Rejects, The Bevis Frond, Foxy Shazam, Twin Temple, Bratakus y Cala Vento, así como de mano de las bandas vascas The Clayton, BARRRK y Marte Lasarte.

La carpa 'Trashville Allstars & Friends' acogerá a rostros conocidos por el público 'azkenero' como Los Straitjackets, Micky y Los Colosos del Ritmo, Blind Rage & Violence, Bob Log III, The Cyborgs, Dead Elvis & His One Man Grave, Les Greene, The Bank Robbers, Reverend Beat-Man, Bárbara y Rey y los alaveses Old Time Spooks.

Debutarán en esta XXV edición Demented Are Go, The Urban Voodoo Machine, Tear Dungeon y Wild Billy Childish & CTMF, quienes finalmente saldarán su deuda con el festival, tras no haber podido materializar su actuación programada en 2023.

NUEVO ESCENARIO

El XXV aniversario traerá consigo una de las grandes novedades de la edición, 'Strawhouse', "nuevo escenario rústico e íntimo inspirado en los antiguos graneros comunitarios" y que nace como tributo a la música acústica y de raíces 'folk', 'country y 'blues'.

Por sus tablas pasarán Nick Lowe, Dave Hause, Lilly Hiatt, Joana Serrat y Tulsa, Deke Dickerson, Jerron 'Blind Boy' Paxton, Hayseed Dixie, Peter Bruntnell y The Complete Recordings of Hezekiah Procter.

La organización ha informado que quienes hayan asistido a ediciones anteriores de Azkena Rock Festival ya pueden adquirir sus bonos a precio reducido, mientras que la venta general también está abierta a precio promocional a través de azkenarockfestival.com.

También puede adquirirse el Bono Gaztea (para menores de 24 años), y el Bono Cuadrilla, (6 bonos a precio reducido). En esta edición seguirá disponible la opción de compra a plazos y la entrada será gratuita para menores de 14 años.

El festival mantendrá el servicio de autobuses para llegar y salir del festival, ofreciendo viajes organizados desde ciudades cercanas como Altsasu, Arrasate, Barakaldo, Bilbao, Burgos, Donostia, Errentería, Getxo, Irún, Miranda de Ebro, Pamplona, Portugalete, Rentería y Zarautz.