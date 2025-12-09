El peaje de Biriatou se cerrará finalmente la noche del jueves al viernes por la ejecución de obras en Iparralde

SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

Las autoridades francesas han informado al Gobierno Vasco de que, debido a las previsiones meteorológicas, los trabajos previstos para esta noche de renovación del firme que se llevarán a cabo en Iparralde, en la A-63, entre la muga y San Juan de Luz, por parte de la sociedad Autoroutes du Sud de la France (ASF), deberán retrasarse y, finalmente, el peaje permanecerá cerrado a todo tipo de vehículos desde las 21.00 horas del jueves hasta las 06.00 horas del viernes, día 12.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los vehículos y camiones que se dirijan esa noche de Euskadi a Iparralde por la AP-8 deberán salir en la salida previa al peaje (Salida 0), continuar por la N-121-A, dirección Baiona, hasta la D810 para reincorporarse, finalmente, a la A-63 en San Juan de Luz.

El Gobierno Vasco informará puntualmente sobre esta incidencia a través de los paneles informativos (PMV) que se coordinan desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi CGTE-ETKZ, la página web trafikoa.euskadi.eus, las redes sociales y el teléfono 011 (de atención 24 horas).