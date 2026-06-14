Pedrosa aboga por mantener "una comunidad fuerte y cohesionada" en la apertura de Araba Euskaraz 2026 en Amurrio

Discurso de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa - IREKIA

VITORIA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha asegurado que el reto de la comunidad educativa es "mirar al futuro y seguir siendo una comunidad fuerte y cohesionada", además de afimar que "las sociedades avanzan cuando son capaces de incorporar personas diferentes, experiencias diferentes y nuevas formas de mirar el mundo".

Pedrosa ha realizado estas declaraciones en su discurso de apertura de Araba Euskaraz 2026, que se celebra este domingo en Aresketa Ikastola de Amurrio, bajo el lema 'Taupadak berpiztu!' (renacer los latidos).

Al acto han acudido el diputado general de Álava, Ramiro González; el alcalde de Amurrio, Txerra Molinuevo; el presidente de Aresketa Ikastola, Josu Barrenengoa; y el presidente de Araba Euskaraz, Unai Mendizabal.

Durante su intervención, Pedrosa ha reivindicato también la necesidad de una "sociedad abierta, cohesionada y capaz de seguir construyendo comunidad desde la diversidad", y en ese objetivo, el "euskera es una fortaleza de Euskadi para construir el futuro". "El euskera es lo que somos y lo que queremos ser", ha asegurado.

La consejera ha puesto además el foco en el alumnado y su trabajo diario, para afirmar que "la Euskadi de las próximas décadas ya está creciendo en nuestras aulas", y ha añadido que "cada día tenemos motivos para confiar en las personas que crecen en esas aulas".

Asimismo, ha reconocido la aportación realizada durante décadas por las ikastolas al euskera, a la educación y a la construcción de comunidad, y ha destacado especialmente el papel desempeñado por Aresketa Ikastola en Amurrio y Aiaraldea como "ejemplo del compromiso colectivo de varias generaciones con la educación, la cultura vasca y la transmisión del euskera".

Araba Euskaraz 2026 ofrecerá a lo largo de este domingo un programa de actividades culturales, musicales, deportivas y familiares para todos los públicos, con conciertos, espectáculos, talleres, actividades infantiles y espacios festivos repartidos por distintos puntos de Amurrio.