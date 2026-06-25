Pedrosa afirma que a partir de julio se analizarán cambios para crear "confianza total" en torno a los exámenes de PAU

Archivo - La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa - IREKIA - Archivo

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha afirmado que a partir de julio se analizarán cambios para crear "confianza total" en torno a los exámenes de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Además, ha advertido que no se pueden generar situaciones y polémicas que "lleven a la frustración y al desapego" hacia el euskera.

En una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Pedrosa se ha referido a la polémica surgida en torno a la concentración en un tribunal de la PAU de un número de ceros en el examen de euskera "que se sale un poco de la normalidad".

"A partir de ahí, lo que nos toca es mirar para adelante y ver cómo podemos hacer, tanto en la universidad como en los centros educativos, en el sistema educativo, todos y todas, para que esa percepción de la sociedad sea de confianza total hacia lo que hacemos en las administraciones, en las instituciones", ha indicado.

Tras destacar que las familias, el alumnado y toda la comunidad educativa "están preocupadas", ha asegurado que el departamento de Educación "no mira para otro lado". "Lo que tenemos que hacer es sentarnos. En este sentido, yo ya le he tendido la mano al rector (de la EHU, Joxerramon Bengoetxea), que ya me ha respondido, nos reuniremos, hablaremos y tenemos que mirar para adelante y ver cómo se puede mejorar cualquier procedimiento que tengamos en marcha para que la sociedad confíe en las instituciones", ha insistido.

En su opinión, si existe "aunque sea una pequeña parte de la sociedad que no confía o que piensa que ha habido un sesgo o que piensa que algunas cosas no han sido claras, hay que analizarlo y hay que buscar propuestas".

"Dicho esto, la corrección de esas pruebas las hacen órganos técnicos y eso es muy importante, porque es personal cualificado. Y si existe alguna manera de que podamos transmitir a la sociedad que, con unos cambios determinados, esa percepción mejore, tenemos que hacerlo. En eso estamos y en eso nos vamos a poner a partir de julio", ha subrayado. Ante el planteamiento que se hizo, de que los evaluadores no conozcan cuáles son los centros que evalúan, ha manifestado que ve al rectorado "abierto a estas propuestas".

LA DEFENSA DEL EUSKERA

Para la consejera, hay que "trabajar con humildad, pero con mucha responsabilidad". "Hay unas cosas que no podemos poner en cuestión y es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es otra vez el debate del euskera: el euskera sí, el euskera no. El euskera es nuestra lengua, tenemos que defenderlo y garantizar que el alumnado sienta pasión por el euskera a la hora de aprenderlo, a la hora de utilizarlo. Y no podemos generar situaciones y polémicas que nos lleven a la frustración y al desapego. Ahora mismo es una de las preocupaciones que yo tengo personalmente", ha admitido.

Begoña Padrosa ha dicho que hay que lograr que "todos los niños y niñas, independientemente de su origen, de su lengua familiar, de dónde vivan, quieran estudiar y quieran vivir y hablar en euskera". Por ello, ha advertido que polémicas como las generadas en torno a los ceros en la PAU "llevan a esa polarización que no ayudan".