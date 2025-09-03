La película 'Furtivos' de José Luis Borau inaugurará la sección Klasikoak del Festival de San Sebastián

Recuperará 12 clásicos de, entre otros, los cineastas Jorge Fons, Stanley Kubrick o Yoshimitus Morita

SAN SEBASTIÁN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'Furtivos' de José Luis Borau inaugurará la sección Klasikoak del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 19 al 27 de septiembre. La sección que rescata clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal rescatará doce títulos entre los que figuran trabajos de Christian-Jaque, Jorge Fons, Antonio Giménez-Rico, Stanley Kubrick, Yoshimitsu Morita y Manoel de Oliveira.

Sus obras se sumarán a la película inaugural, 'Furtivos' (José Luis Borau, 1975), ganadora de la Concha de Oro que este año cumple medio siglo, y a los mediometrajes en euskara también ya anunciados y que en los años 80 dirigieron José Julián Bakedano, Xabier Elorriaga, Anjel Lertxundi y Alfonso Ungría.

La selección de obras restauradas ha sido dada a conocer este miércoles en la sala de cine de Tabakalera por los responsables del Festival de San Sebastián y la Filmoteca Vasca, José Luis Rebordinos y Joxean Fernández, respectivamente.

Rebordinos y Fernández han dado a conocer los carteles de las tres programaciones que integran la iniciativa Klasikoak: la sección homónima del Festival; su retrospectiva clásica, dedicada en esta edición a la guionista Lillian Hellman; y el ciclo trimestral coorganizado con Filmoteca Vasca que, a partir de este año, comenzará en octubre.

Este último será inaugurado por el clásico de Alfred Hitchcock, 'Notorious' ('Encadenados', 1946), y será el primero de 14 títulos que se proyectarán en Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Pamplona y la localidad francesa de San Juan de Luz.

En total, bajo la marca Klasikoak se ofrecerán entre septiembre y diciembre 42 títulos repartidos en 124 proyecciones de clásicos antiguos y modernos, tanto películas consagradas como hallazgos. En este sentido, Rebordinos ha valorado la diversidad de esta programación, que "no apela a la nostalgia, sino a la necesidad de recordar y hacer memoria", y que ofrece "cosas obvias que apetece ver" en pantalla de cine, pero también permite "descubrir grandes sorpresas".

"Como instituciones culturales, los festivales de cine y las filmotecas tenemos la obligación de traer al presente el cine del pasado, ya sean clásicos conocidos por el público o joyas aún por descubrir", ha incidido.

Además, ha señalado que "rescatar estos títulos sirve para alumbrar nuevas relecturas que conecten esas películas con el tiempo presente y, por qué no, también con el futuro", ha subrayado.

En cuanto a las películas que podrán verse en la sección Klasikoak del Zinemaldia, la venganza de un hombre interpretado por Louis Jouvet es el punto de partida de 'Un revenant' ('El espectro del pasado', 1946), una película de Christian-Jaque (1904-1994). El realizador francés, ganador del premio al mejor director en Cannes y del Oso de Plata en Berlín con 'Fanfan la Tulipe' (1952), también participó con 'Singoalla' (1953) en la primera edición del Festival de San Sebastián, a donde regresó tres años después con 'Si tous les gars du monde...' (1956), que obtuvo el Premio al mejor guion de una película extranjera.

Salma Hayek, Bruno Bichir, Ernesto Gómez Cruz y María Rojo destacan en el reparto de 'El callejón de los milagros' (1994), que clausurará la sección.

Se trata de la conocida adaptación de la novela de Naguib Mahfuz firmada por Jorge Fons (1939-2022), que obtuvo con ella una mención especial en la Berlinale. El director mexicano ganó el Premio Especial del Jurado en San Sebastián con 'Rojo amanecer' (1990) años después de participar en la Sección Oficial del Festival con 'Los cachorros' (1975).

Antonio Giménez-Rico (1938-2021) es el autor de la no ficción 'Vestida de azul' (1983), un título pionero que sirvió para dar visibilidad a las mujeres trans durante los años de la Transición española. La cinta inició su andadura en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, que hace dos años celebró el 40º aniversario del estreno con una Conversación sobre memoria y activismo trans.

La película 'Barry Lyndon' (1975), una de las más celebradas de la obra de Stanley Kubrick (1928-1999), narra la peripecia de un joven irlandés ambicioso y sin escrúpulos (Ryan O'Neal) que se ve obligado a emigrar a causa de un duelo. El décimo trabajo del cineasta británico obtuvo el BAFTA a la mejor dirección y ganó cuatro premios Oscar en las categorías de mejor dirección artística, mejor fotografía, mejor banda sonora y mejor diseño de vestuario.

'Kazoku gemu / The Family Game' (1983), del cineasta japonés Yoshimitsu Morita (1950-2011), es una comedia cínica y surrealista que aborda con maestría y humor los problemas ocultos en el seno de lo que aparentemente es una familia normal. El filme obtuvo una mención especial del jurado en el Festival de Locarno.

Finalmente, la sección también mostrará el debut del que fue patriarca del cine portugués, 'Manoel de Oliveira' (1908-2015), que dirigió películas a lo largo de casi 80 años. Su primer largometraje, 'Aniki Bóbó' (1942), es un retrato de la infancia a orillas del Duero, entre hogares, escuelas y callejuelas del Oporto de los años 40. A este listado de clásicos restaurados se les sumará un título más en las próximas horas.

RETROSPECTIVA Y CICLO

En cuanto a la retrospectiva Lillian Hellman, como ya se anunció ofrecerá un total de 16 largometrajes estrenados entre 1935 y 1999, repasando "exhaustivamente" la cineasta.

Además, el ciclo Klasikoak proyectará, de octubre a diciembre, de la mano de la Filmoteca Vasca y el Festival de San Sebastián la proyección de 'Notorious' ('Encadenados') de Alfred Hitchcock (1946), cuyos protagonistas -Ingrid Bergman y Cary Grant- son la imagen del cartel de esa edición.

Fernández ha señalado que "ambos intérpretes representan de manera icónica la imagen misma de lo que en cine consideramos clásico" a lo que ha añadido que 'Encadenados' es "una de las obras maestras de Hitchcock y una referencia obligada en el género del espionaje y del cine romántico de suspense, además de una manera inmejorable de comenzar el ciclo".

En total el programa incluirá catorce títulos y una sesión especial doble, que se anunciarán a finales de septiembre. Los pases tendrán lugar en Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Pamplona y San Juan de Luz. La primera sesión tendrá lugar el 1 de octubre en Artium Museoa de Vitoria.