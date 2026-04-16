La película 'Palestine 36' de Annemarie Jacir inaugurará el día 23 el XXIII Festival de Cine y DDHH de San Sebastián

Presentación del Festival de Cine y DDHH de San Sebastián. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La película 'Palestine 36' de la cineasta palestina Annemarie Jacir inaugurará el próximo jueves 23 de abril la XXIII edición del Festival de Cine y Derechos Humanos (DDHH) de San Sebastián, que premiará al cineasta Imanol Uribe en reconocimiento a toda su carrera.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, el responsable de la programación de cine de Donostia Kultura (DK), Josemi Beltrán, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia del Gobierno Vasco, Arritxu Marañón, y la representante de Amnistía Internacional Itziar Zeberio han dado los detalles de esta edición del certamen, organizado por el Ayuntamiento donostiarra y DK, que se desarrollará del 23 al 30 de abril.

Según ha informado Beltrán, Jacir, que recibió el Premio del Festival de Cine y DDHH de San Sebastián en 2029, abrirá con su película 'Palestine 36' esta edición del certamen. Por su parte, el filme estadounidense 'Rebuilding', dirigido por Max Walker-Silverman, clausurará el certamen el 30 de abril también en el Victoria Eugenia, en una gala en la que se entregarán los premios a los largometrajes y cortos. También en la clausura el cineasta Imanol Uribe recibirá el premio especial del festival a toda su carrera.

Marañón ha trasladado el "apoyo" del Gobierno Vasco al festival y se ha comprometido a "fortalecerlo más" si es necesario, ya que este certamen es "fundamental" en estos "tiempos de zozobra".

Las proyecciones se realizarán principalmente en el Victoria Eugenia, con algunas sesiones en el teatro Principal, como las dos películas enmarcadas dentro del III Ciclo de Cine y Victimología. En Tabakalera se proyectarán cuatro títulos, tres de ellos en el ciclo Cine y Memoria y un cuarto en una sesión especial organizada por Filmoteca Vasca. Este año se han programado en total 46 películas (27 largometrajes y 19 cortos) de 35 nacionalidades.

La programación de cine se completará casi a diario con coloquios a cargo de protagonistas, cineastas y personalidades expertas en las temáticas tratadas. En total habrá ocho matinales en el Principal para los centros educativos de la ciudad. Las películas elegidas según grupo de edad son 'Animalien eguberri magikoa' (2024), 'Ipuinak lorategi magikotik' (2025) y 'Faisaien Irla' (2025). Las guías didácticas que las acompañan han sido realizadas este año, respectivamente, por Rita & Luca Films, Pack Màgic e Ikertze.

El Festival de Cine y Derechos Humanos incluye también este año en el Principal el monólogo de Asaari Bibang 'Humor negra', así como cuatro exposiciones en espacios de DK. Asimismo, se desarrollará también el juego online sobre derechos humanos 'Babes TÚ', organizado por la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi y una mesa redonda titulada 'La era Trump y sus consecuencias', organizada por Amnistía Internacional, Economistas sin Fronteras y Basque Centre for Climate Change (BC3) el 22 de abril en la Sala Club del Victoria Eugenia.

ENTRADAS

Las entradas, a cinco euros, se venderán a partir del viernes a las 11.30 horas en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y a través de la web de DK. Las de las proyecciones en Tabakalera ya está a la venta a 4,50 euros en su taquilla y página web.

Las invitaciones para las sesiones gratuitas se pondrán a disposición del público también este viernes en las taquillas de Principal y Victoria Eugenia y en la página web de DK. Las invitaciones para las dos sesiones del III Ciclo de Cine y Victimología ya se pueden retirar en los mismos lugares.

SECCIÓN OFICIAL

En la Sección Oficial del festival participarán 17 largometrajes, 14 de ellos a concurso. Además, de las ya citadas 'Palestine 36' y 'Rebuilding' se proyectarán 'À bras-le-corps' de Marie-Elsa Sgualdo; 'Aldapa/ La cuesta' de Mafalda Saloio; 'Allah n'est pas obligé' de Zaven Najjar; 'Black Water' de Natxo Leuza; 'The Disappearance of Josef Mengele' de Kirill Serebrennikov; 'L'Enfant bélier' de Marta Bergman; y 'Etxekoak' de Fundación Zaragüeta Zulaica, fuera de concurso.

También se proyectará 'Everybody to Kenmure Street' de Felipe Bustos; 'Girls & Gods' de Arash T. Riahi y Verena Soltiz; 'L'Intérêt d'Adam' de Laura Wandel; 'Iván & Hadoum' de Ian de la Rosa; 'Lutxi eta zuhaitza' de Lander Garro; 'Made in EU' de Stephan Komandarev; 'Prometido el cielo' de Erige Sehiri y 'Sucia' de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar.

Además, el III Ciclo de Cine y Victimología proyectará 'La buena nueva' de Helena Taberna y 'El consentimiento' de Vanessa Filho. Francia-Bélgica y el ciclo Cine y Memoria 'Mes fantômes arméniens' de Tamara Stepanyan; 'La noche está marchándose ya' de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini Argentina; y 'Redlight to Limelight' de Bipuljit Basu.

En la Sección Oficial de cortometrajes se proyectarán, entre otros, '3 días, 3 noches' de Anuska Ariztimuño, 'Carmela' de Vicente Mallols; o Lucy de Dea Saracevic.