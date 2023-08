Fotograma de The Zone of Interest

Fotograma de The Zone of Interest - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La película 'The Zone of Interest' del cineasta británico Johanthan Glazer, inaugurará la sección 'Perlak' del 71 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre en la capital guipuzcoana. La nueva película de Ladj Ly, 'Bâtiment 5 / Les indésirables' ('Los indeseables'), clausurará la sección fuera de concurso.

Glazer (Londres, Reino Unido, 1965) inaugurará la sección a concurso con 'The Zone of Interest' (La zona de interés), que ha supuesto su regreso al largometraje diez años después de 'Under the Skin', según han informado desde el Zinemaldia en un comunicado.

La adaptación libre de la novela homónima de Martin Amis, que retrata la vida cotidiana de una familia alemana que vive al lado de Auschwitz, le valió al director británico el Gran Premio del Festival de Cannes.

La segunda película de Ladj Ly (Mali, 1980) tras 'Les misérables' (Los miserables, Perlak 2019), ganador del Premio del Jurado en Cannes, Goya a la mejor película europea y nominado al Oscar, entre otros reconocimientos, titulada 'Bâtiment 5 / Les indésirables (Los indeseables)', clausurará la sección fuera de concurso, tras su paso por Toronto. El director transmite de nuevo la lucha de una comunidad por encontrar un lugar al que pertenecer.

La selección de Perlak también incluye la nueva película de Ryusuke Hamaguchi (Kawasaki, Japón, 1978), 'Aku Wa Sonzai Shinai / Evil Does Not Exist', que forma parte de la Sección Oficial del Festival de Venecia. Es una historia sobre una pequeña localidad rural que quiere proteger su patrimonio medioambiental que supone la quinta participación del cineasta en el Zinemaldia.

También estará en esta sección la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, 'Anatomie d'une chute/ Anatomy of a Fall' ('Anatomía de una caída'), de la directora francesa Justine Triet (París, Francia, 1978). Se trata de un drama judicial que comparte protagonista con 'The Zone of Interest', la actriz alemana Sandra Hüller.

'Bastarden/ The Promised Land' ('La tierra prometida'), que competirá en el próximo Festival de Venecia, de Nikolaj Arcel (Copenhague, Dinamarca, 1972), está protagonizada por Mads Mikkelsen que interpreta a un hombre que en la búsqueda de riqueza y honor se arriesga a sacrificar todo lo que ama.

El cineasta australiano Craig Gillespie (Sidney, Australia, 1967) presentará, tras su estreno en Toronto, 'Dumb Money' (Golpe a Wall Street), protagonizada por Paul Dano, Seth Rogen y Shailene Woodley. El realizador de 'I, Tonya' ('Yo, Tonya', 2017) se centra en un caso real en torno a una cadena de tiendas de videojuegos.

Además, por primera vez, Matteo Garrone (Roma, Italia, 1968) presentará una película en San Sebastián, 'Io Capitano/ I'm Capitain', la historia de dos jóvenes que abandonan Dakar para ir a Europa. Hirokazu Kore-eda (Tokio, Japón, 1962) traerá su última película, 'Kaibutsu/ Monster' ('Monstruo'), que obtuvo el reconocimiento al mejor guion en Cannes.

Por su parte, Aki Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 1957) traerá a San Sebastián 'Kuolleet lehdet/ Fallen Leaves', la historia del encuentro de dos personas solitarias, fue reconocido con el Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Tras ganar el Premio del Público a la mejor película europea con 'El agente topo/ The Mole Agent', que en su fase de proyecto obtuvo el Premio EFADs-CAACI en el Foro de Coproducción Europa-América Latina en 2017, Maite Alberdi (Santiago, Chile, 1983) presentará 'La memoria infinita/ The Eternal Memory', una no ficción sobre una pareja que lucha contra el Alzheimer y que fue galardonada en Sundance con el Gran Premio del Jurado en la categoría de documental de la sección World Cinema.

Tras el paso por la Sección Oficial fuera de concurso de 'The Impossible' ('Lo imposible', 2012) y 'A Monster Calls' ('Un monstruo viene a verme', 2016), Jose Antonio Bayona (Barcelona, España, 1975) formará parte de la sección Perlak por primera vez con 'La sociedad de la nieve/ Society of the Snow', que clausurará Venecia. Basado en el libro homónimo de Pablo Vierci, Bayona pone su talento narrativo al servicio de la historia de los protagonistas del accidente de aviación en Los Andes, de quienes murieron y quienes sobrevivieron.

Todd Haynes (Los Angeles, Estados Unidos, 1961), que fue presidente del jurado oficial de San Sebastián en 2013, regresa a Perlak tras ser seleccionado con 'Wonderstruck' ('Wonderstruck. El museo de las maravillas', 2017) y 'The Velvet Underground' (2021). En 'May December' (Secretos de un escándalo) Julianne Moore y Natalie Portman cuentan la historia de una profesora que cumplió pena de cárcel por tener relaciones sexuales con uno de sus alumnos, de 13 años.

Michel Franco (Ciudad de México, México, 1979) dirigió en 2009 su primer largometraje, 'Daniel y Ana', presentado en la Quincena de Cineastas de Cannes y en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián. Regresó a Cannes con 'Después de Lucía/ After Lucía' (2012), que recibió el Premio Un Certain Regard y una mención especial en Horizontes Latinos, sección en la que también se han proyectado 'Chronic' (mejor guion en Cannes) y 'Las hijas de Abril / April's Daughters' (Premio del Jurado de Un Certain Regard).

'Nuevo orden/ New Order', que obtuvo el Gran Premio de Jurado en Venecia, fue presentada en Perlak, sección que acogerá este año a 'Memory', un drama rodado en Nueva York y protagonizado por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard, que competirá en el próximo Festival de Venecia. El debut de la directora y guionista Celine Song (Corea del Sur, 1989), 'Past Lives' ('Vidas pasadas'), causó sensación en los festivales de Sundance y Berlín y fue elogiado por la crítica internacional. 'Past Lives' es una exploración del amor, la identidad y la distancia entre la vida que anhelamos y la que vivimos.

En su extensa carrera, el realizador, guionista y productor Wim Wenders (Düsseldorf, Alemania, 1945) ha sido presidente del jurado del Festival de San Sebastián en 2002, inauguró el Festival en 2017 con la película 'Submergence' ('Inmersión') y ganó el Premio del Público en San Sebastián con 'The Salt of the Earth' ('La sal de la tierra') en 2014. Esta vez aspira al galardón con 'Perfect Days', que obtuvo el premio al mejor actor en Cannes para Koji Yakusho.

La cineasta Stéphanie Di Giusto (Eaubonne, Francia, 1975) compitió con 'Rosalie' en la sección Un Certain Regard del pasado Festival de Cannes y está protagonizada por Nadia Tereszkiewicz y Benoît Magimel, que encarnan a una pareja que se enfrenta a un secreto.

Christian Petzold (Hilden, Alemania, 1960) ganó el Oso de Plata a la mejor dirección por 'Barbara' (2012) y compitió en 2014 en la Sección Oficial de San Sebastián con 'Phoenix', que fue reconocida con el Premio Fipresci. Con su última película, 'Roter Himmel/ Afire' ('El cielo rojo'), en la que narra la convivencia de cuatro personas en una casa de vacaciones durante un verano sofocante, obtuvo el Gran Premio del Jurado en la Berlinale.

Por último, Warwick Thornton (Alice Springs, Australia, 1970), que ganó la Caméra d'or en Cannes con su primera película, 'Samson & Delilah' ('Sansón y Dalila', 2009), presentará 'The New Boy', tras su paso por la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes. Cate Blanchett produce e interpreta esta película, ambientada en un remoto monasterio gobernado por una monja apóstata al que llega un niño aborigen huérfano.

Las películas de 'Perlak', salvo la clausura, son candidatas al Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián, patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián, que es otorgado por el público asistente al primer pase de la película. El Premio del Público Ciudad de Donostia/ San Sebastián se compone de dos galardones: el premio a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y el premio a la mejor película europea, de 20.000 euros, destinados a las distribuidoras de las películas en España.