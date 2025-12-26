La pensión media de jubilación en Euskadi alcanza en diciembre los 1.841,80 euros mensuales, la mayor del Estado

Archivo - Manifestación del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación alcanza en diciembre en Euskadi los 1.841,80 euros mensuales, lo que supone 329,07 euros más que la media nacional, que es de 1.512,73, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el último mes del año, Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma con la pensión de jubilación más elevada, seguida de Asturias (1.779,04 euros), Madrid (1.733,78) y Navarra (1.694,12 euros).

Por Territorios, en Bizkaia la pensión media de jubilación se situó en 1.873,61 euros, con 199.553 pensiones, le sigue Álava con 1.857,58 (58.268 pensiones) y Gipuzkoa con 1.788,35 euros (139.965).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Euskadi en el presente mes de diciembre en 1.623,48 euros, un 4,07% más respecto al mismo mes de 2024.

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en el País Vasco a 588.024, el 5,64% del total del Estado y un 0,97% más que en el mismo mes de 2024, de las cuales 393.786 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.539,41 euros al mes y de las que hay 43.386 beneficiarios en la comunidad autónoma.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, que arroja una cuantía media de 1.131,55 euros y un número de 132.803 perceptores.

Le siguen en Euskadi las pensiones a favor de familiares, con 998,89 euros y 2.290 beneficiarios, y las de orfandad, con 635,75 euros mensuales y que suman 15.759 pensiones en País Vasco.

ESPAÑA

En el conjunto del Estado español, la Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 13.750,1 millones al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024. En concreto, el Gobierno ha abonado 10.434.856 pensiones a más de 9,4 millones de personas en la nómina de diciembre.

El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la revalorización de las pensiones, que será efectiva el próximo 1 de enero. La subida es en 2026 del 2,7%, con carácter general, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida será del 7% en 2026, un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplicará a las pensiones no contributivas.

Esta medida se aplicará a los más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a los 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.054.935), orfandad (337.183) y en favor de familiares (46.784).