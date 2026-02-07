Pensionistas decidirán el martes más movilizaciones para exigir una pensión mínima igual al SMI y aumentos conforme IPC

Pensionistas durante una concentración contra la paralización de la subida de las pensiones en 2026, a 29 de enero de 2026, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) se reunirá el próximo martes para decidir las próximas movilizaciones en las que exigirán, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones en función del incremento del coste de la vida o la equiparación de la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En un comunicado, han explicado que hablarán con plataformas y movimientos de pensionistas de otros municipios y comunidades autónomas "para tratar de coordinar la movilización e impulsarla conjuntamente a escala estatal".

Entre sus exigencias se encuentran la revalorización automática de las pensiones "en función del incremento real del coste de la vida", el restablecimiento de la paga de final de año "para compensar la pérdida anual del poder adquisitivo de las pensiones" o la mejora de las pensiones mínimas "que a pesar de la subida, siguen siendo miserables".

Además, piden equiparar la pensión mínima al SMI "para impedir la cronificación de la brecha de género y la insuficiencia de ingresos para las personas mayores" que, tras toda una vida de trabajo, ven "cómo se deterioran año tras año" sus condiciones de vida.