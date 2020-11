Pensionistas vascos se manifestarán el 5 de diciembre ante la "desatención" a sus demandas en el Pacto de Toledo

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas Vascos ha acusado a los partidos políticos de practicar la táctica del "palo y la zanahoria" en el debate sobre pensiones en el seno del Pacto de Toledo y de dar al colectivo "una de cal y otra de arena" en sus principales reivindicaciones. Por todo ello, han decidido convocar, una nueva movilización el 5 de diciembre, aún por concretar si unitaria o en los diferentes municipios, para protestar por "la desatención" hacia sus demandas.

Así lo han trasladado los representantes del movimiento a los asistentes a las diferentes concentraciones que han llevado a cabo como todos los lunes en las capitales vascas y diferentes municipios.

Durante las concentraciones, se ha leído el documento acordado durante las asambleas celebradas la semana pasada para consensuar una valoración acerca del documento del Pacto de Toledo relativo al sistema público de pensiones y analizar sus principales conclusiones en torno al modelo para lograr su sostenibilidad.

En ese sentido, en la concentración realizada ante el Ayuntamiento de Bilbao, una de sus representantes, Andrea Uña, ha afirmado que han decidido convocar una nueva manifestación "para que les salgan los colores y hasta que se les caiga la cara de vergüenza de que sigamos en la calle, tres años después, y todavía no hayan atendido nuestras reivindicaciones".

La manifestación prevista para el 5 de diciembre, ha añadido, es la manera en que los pensionistas vascos quieren protestar "por esta desatención continua hacia nuestras demandas", ha precisado Uña.

Ante los asistentes, han repasado las aportaciones de los partidos políticos al documento aprobado y han remarcado que "ninguno ha tenido en cuenta la mayoría de las reivindicaciones del colectivo" pero se dedican a "descubrirnos cosas que ya sabíamos, como que decían que no había dinero en la hucha de las pensiones cuando lo que estaban haciendo es hacer frente con ese dinero al pago de gastos que ni pertenecían ni correspondían con pensiones contributivas y no contributivas".

El movimiento de pensionistas ha informado asimismo que ha decidido hacer una campaña de movilizaciones que culminará con la manifestación prevista para el 5 de diciembre. El colectivo ha trasladado también que harán partícipes a todos los sindicatos y demás colectivos sociales de su valoración sobre el Pacto de Toledo e invitarles a participar junto al movimiento de pensionistas en esas manifestaciones.

Respecto a su análisis sobre las diversas enmiendas que, junto a las recomendaciones, serán debatidas y votadas por el Congreso este jueves, el colectivo ha detallado que el contenido de las enmiendas que "más se acercan a las propuestas del movimiento de pensionistas son las de ERC-EH Bildu y la del BNG".

Desde su punto de vista, como era "previsible", las enmiendas de Ciudadanos y PP, vienen a abundar en el apoyo fiscal y los incentivos con dinero público a los fondos privados y colectivos de pensiones que el movimiento rechaza. En su opinión, esos beneficios fiscales favorecen a los salarios más altos y ofrecen una "excusa" a las empresas para exigir reducción de sus cuotas empresariales, o para negarse a que aumenten las cotizaciones, beneficiando, por otro lado, a entidades bancarias y aseguradoras que son las que los gestionan con altas comisiones".

En su opinión, Ciudadanos y PP "coinciden en el impulso a esos fondos privados individuales y colectivos con el PNV y, al menos con la visión del ministro José Luis Escrivá", han añadido.

Finalmente, han indicado que no pueden dejar "de resaltar" que los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, no hayan presentado ninguna enmienda que "concrete y mejore las recomendaciones" del colectivo, lo que no excluye han precisado que voten a favor de algunas de las enmiendas progresistas presentadas.