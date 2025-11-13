Percusionistas de la BOS y Euskadiko Orkestra protagonizarán la Matinée de Miramon de este sábado

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Percusionistas de la BOS y Euskadiko Orkestra protagonizarán este próximo sábado la tercera Matinée de Miramon, el ciclo de música de cámara de la orquesta vasca. El grupo de ocho músicos de las secciones de timbal y percusión de las dos orquestas que compone BosEo Percussion Group propone un programa heterogéneo para este concierto, para el que las entradas están agotadas.

BosEo Percussion Group está compuesto por Igor Arostegi, Elur Arrieta, Joaquín Carrascosa, José Luis Carreres, Anthony Lafargue, Héctor Marqués, Andreu Rico y Vicent Zaragoza.

"Gracias a la unión de fuerzas, esta agrupación podrá abordar un repertorio mucho más amplio en cuanto al número de intérpretes, ya que rara vez se tiene la oportunidad de interpretar obras concebidas para un conjunto tan numeroso", han señalado desde Euskadiko Orkestra.

El programa ofrecerá un variado recorrido sonoro desde composiciones de inspiración folclórica hasta obras que incorporan nuevas tecnologías aplicadas a la música de cámara "percusiva". Incluso se podrá ver una pieza en la que no se utilizará ningún instrumento, sino únicamente el movimiento corporal como medio expresivo.

Asimismo, se interpretarán obras de compositores como Tchaikovsky, con un delicado arreglo de la suite de 'El cascanueces'; el estadounidense Christopher Rouse, con un quinteto que transporta a los sonidos del Caribe; y Steve Reich, con su obra 'Music for Pieces of Wood', que se basa en piezas de madera.