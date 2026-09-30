Pérez destaca la "responsabilidad compartida" de instituciones y centros en la calidad del sistema universitario

Inauguración del curso en Euneiz - IREKIA

VITORIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha destacado este miércoles, durante la apertura del curso académico de Euneiz, que el desarrollo del sistema universitario vasco "debe sustentarse en la calidad de sus integrantes", y ha subrayado la "responsabilidad compartida" de las instituciones públicas y las propias universidades en la búsqueda de este objetivo.

Junto al consejero, en el acto han intervenido la rectora, Eva Eguiguren; el presidente de Euneiz, Jordi Roche; y la directora ejecutiva, Saioa Ortiz, quien ha leído la memoria del curso pasado, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La lección inaugural ha corrido a cargo de Teresa Catalán Sánchez, compositora y catedrática emérita del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En su intervención, el consejero ha subrayado la evolución de Euneiz, que comenzó sus clases en septiembre de 2022 con 110 estudiantes y cuatro grados y que, en este nuevo curso, ofrece doce grados y cinco másteres oficiales y cuenta con 1.135 estudiantes.

NUEVA LEY

Pérez Iglesias ha hecho referencia al anteproyecto de Ley de Universidades, que será remitido al Parlamento en los próximos meses. El consejero subrayado que, según el texto, las principales características que deben reunir las instituciones que forman parte del sistema universitario vasco "son la calidad, la apertura al mundo y una clara vocación internacional, y han de ser instituciones que se preocupan, que cuidan, de su gente".

En este sentido, ha destacado la estrecha relación entre la calidad y la dimensión internacional de las universidades. A su juicio, esta conexión se articula, en buena medida, a través de la investigación. Asimismo, ha señalado que la calidad vinculada a la investigación "solo se puede contrastar en un contexto internacional", por lo que ha defendido que, en el ámbito universitario, la investigación y la excelencia "hay que buscarlas en el ancho mundo".

ATRAER PERSONAS DE ALTO NIVEL

Por otra parte, Pérez Iglesias ha señalado la importancia de contar con una oferta universitaria "diversa, atractiva, complementaria y de calidad, capaz de atraer a personas de alto nivel de otras comunidades autónomas y de otros países".

En ese sentido, ha defendido que la calidad y la atracción de personas con alta cualificación es "una responsabilidad compartida", antes de explicar las funciones que competen a cada uno de los agentes del sistema.

Según ha explicado, las universidades deben apostar por la calidad de sus enseñanzas y su mejora continua; Unibasq debe evaluar "con independencia y rigor"; y el Gobierno Vasco debe "acompañar estos procesos, garantizar el cumplimiento de las reglas, orientar sobre la forma de conseguirlo y facilitar que las universidades puedan desarrollar sus proyectos".

En relación con Euneiz, el consejero ha trasladado la disposición del Departamento a prestar la ayuda que precise y a actuar con la flexibilidad necesaria para facilitar su desarrollo, "siempre dentro de las garantías que exige el sistema universitario vasco y al ritmo idóneo para ello".

Pérez Iglesias también ha destacado la dimensión socioeconómica de las universidades. Ha señalado que su actividad va más allá de la generación de conocimiento, ya que contribuyen a crear empleo y actividad, colaborar con empresas e instituciones, generar nuevas oportunidades y atraer a personas de alta cualificación.

En este sentido, ha destacado la importancia de que el crecimiento universitario se produzca "de forma sólida y sostenible, con la calidad siempre en el centro".