Pérez Iglesias niega "categóricamente" que se pueda dar una mayor financiación a la EHU porque la actual es "suficiente"

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, defiende que la aportación económica a la EHU "garantiza la suficiencia" de la institución y niega "categóricamente" que la subida planteada por el rector sea una posibilidad, a la vez que admite que, en un primer momento, "pensó que esto no va de pedir más recursos, va de otra cosa".

En una entrevista concedida al diario Deia, recogida por Europa Press, el consejero valora la situación actual de la EHU, "con claras fortalezas pero debilidades", y niega que la institución esté "al borde del colapso".

Sobre la aportación económica, ha asegurado que este año "ha subido prácticamente un 7%", y dice que es suficiente. "El rector entiende que no, pero yo sostengo que sí, que esa aportación ordinaria garantiza la suficiencia", ha añadido.

Tras recordar que desde que ostenta el cargo de consejero se han hecho "dos subidas importantes, un 5,5% el año pasado y un 7% este año", ha zanjado "categóricamente" que la cifra que pide el rector, Joxerramon Bengoetxea, no es posible.

"El rector me lo dice con un convencimiento total. Dice necesitar 607 millones, son casi 200 millones más. Si a mí se me dice que 607 para el ejercicio 2026, puedo decir categóricamente que no hay posibilidad de eso, no hay margen. No podemos improvisar ahora un plan plurianual de inversiones e infraestructuras que empiece en enero. Es que no podemos", ha remarcado.

Preguntado sobre un posible 'juego político', admite que lo primero que pensó ante "la magnitud de la demanda del rector" que "esto no va de pedir más recursos, esto va de otra cosa". "Es lo que pensé, lo digo sinceramente", ha añadido.

El consejero revela que ambos se reunirán "seguramente la semana que viene", antes de la comparecencia de Bengoetxea en el Parlamento vasco del día 18, y reconoce que no le "hizo gracia porque era una desautorización" que pidiera una reunión con el lehendakari antes que con él.

"Primero se tiene que reunir conmigo, creo que es lo lógico, lo natural porque, si no, no tiene mucho sentido que hubiera consejeros. Pero, bueno, a veces se cometen algunos errores que tampoco hay que magnificar", apunta.

"NO ES REALISTA 100 MILLONES PARA AUMENTO SALARIAL"

Sobre la subida salarial que el rector plantea, Pérez Iglesias indica que "no es concebible" los 100 millones que Bengoetxea destinaría a ese fin. "No tiene sentido plantear, ni en el mes de agosto, ni septiembre ni octubre ni noviembre, algo que no es materializable en el ejercicio", asegura.

No cierra la puerta a llegar a un acuerdo en materia de subida salarial, pero admite no parecerle "realista pensar en 100 millones de euros", y recuerda que esa es una materia estatal. "Aunque es verdad que tenemos un sistema de complementos, que se supone que premian el desempeño docente, el desempeño investigador y el de gestión", reconoce.

Por otra parte, reitera que la reforma de las instalaciones se realizará "inmediatamente" cuando "se perciba que hay un riesgo para la integridad de la gente o que hay condiciones insalubres". "Eso no necesita nuestra autorización para nada y el coste de esas actuaciones lo asumimos sin ningún género de dudas", sentencia.

Pese a ello, el resto de proyectos, de renovación de infraestructuras o de creación de nuevas infraestructuras, "tienen que ir necesariamente en el contexto del Plan Plurianual de Inversiones en Infraestructuras", que se tiene que negociar "cada cuatro o cinco años".

CALIDAD DE LA EHU

Pérez Iglesias reivindica que la EHU tiene "una muy buena oferta de estudios" y es "fuerte" en un "buen número de áreas de investigación", lo que se refleja en la clasificación de Shanghái. "Difícilmente una institución al borde del colapso puede quedar tan bien retratada en un 'ranking' como este", opina, para añadir que "realmente la situación no es como se ha dibujado", en alusión al diagnóstico realizado por el rector.

El consejero sí identifica "un cierto déficit de personal técnico en actividades de gestión, sobre todo en apoyo a la investigación", una "carencia" que "debería resolverse" con el tiempo. Lo explica argumentando que durante los últimos 20 años la plantilla del personal técnico de gestión ha crecido "de manera significativa", mientras que la de personal docente investigador "ha permanecido constante".