Las pernoctaciones hoteleras en País Vasco aumentan un 1,3% en marzo y la entrada de turistas sube un 1,86%

Archivo - Hotel en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en País Vasco en marzo subieron un 1,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 548.907 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en Euskadi de la serie histórica.

En los hoteles vascos se alojaron un 1,86% más de turistas en marzo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 284.426 viajeros. Por nacionalidad, 176.701 eran residentes en España, el 62,13%, mientras que 107.726 (37,87%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2,7% y los extranjeros aumentaron un 0,6%.

Del total de pernoctaciones en País Vasco, 326.877 las realizaron residentes en España (un 59,55%), mientras que 222.030 (40,45%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 93,15 euros, lo que representa una subida del 5,6% interanual. En general, los precios subieron un 2,96% respecto al año anterior en País Vasco.

En total, en País Vasco se alcanzó en marzo una ocupación del 48,7% y el sector hotelero empleó a 4.852 personas (un incremento del 8,1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la que registró un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,93%, seguida de Madrid (58,77%) y Comunitat Valenciana (54,3%), mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, (30,36%), Galicia (30,81%) y Castilla - La Mancha (32,22%).

Por otra parte, teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (26,65%) en marzo junto a Andalucía (17,1%) y Cataluña (14,86%).