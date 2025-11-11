Una persona investigada y 24 sancionadas en un operativo en las inmediaciones de una discoteca de Ugao-Miraballes

BILBAO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 46 personas han sido identificadas en un operativo preventivo realizado el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de Ugao-Miraballes por la Ertzaintza, en el que un hombre ha quedado como investigado tras localizar sustancias estupefacientes en su vehículo, 16 personas propuestas por tenencia de drogas o armas, y ocho conductores sancionados por dar positivo en drogas.

Según ha informado este martes el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la intervención es fruto de las tareas preventivas que realiza la Ertzaintza en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos en la vía pública, en esta ocasión junto a una discoteca en Ugao-Miraballes.

Durante este dispositivo policial, a un hombre de 50 años se le ocuparon diversas sustancias estupefacientes en el interior de su vehículo, dos bolsas con polvo blanco y alrededor de 20 pastillas, por lo que se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública.

En total, los recursos de la Ertzaintza identificaron a 46 personas. A 16 de ellas, se las propuso para sanción de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En concreto, a 14 por tenencia de drogas (cocaína, speed, marihuana y hachís) y a dos por posesión de armas (un cúter y un puño americano).

Además, los agentes de la policía vasca efectuaron un control de drogas, en el que un total de ocho conductores dieron positivo en sustancias estupefacientes.