El personal médico y facultativo vasco reclama abrir "una mesa de negociación para contar con un estatuto propio"

Archivo - Concentración de médicos del País Vasco - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El personal médico y facultativo vasco se ha concentrado este lunes en Vitoria-Gasteiz para reclamar la apertura de "una mesa de negociación para contar con un estatuto propio", ya que el nuevo Estatuto Marco "no termina con la firma del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y parte de los sindicatos de la mesa del Ámbito de Negociación".

Convocados por el Sindicato Médico de Euskadi (SME), los trabajadores se han concentrado frente a las puertas del Hospital de Txagorritxu en la capital alavesa, para demandar que su voz "sea escuchada", por lo que han solicitado que tanto consejerías de salud autonómicas como partidos políticos con representación en Congreso y Senado "se posicionen ante el conflicto que se mantiene abierto".

SME ha reivindicado que el nuevo Estatuto, que será la base de las futuras condiciones laborales del colectivo debe incluir mejoras como el "reconocimiento de la penosidad, riesgo para la salud y dificultad de conciliación del personal médico y facultativo", así como para "la extensa formación y especial responsabilidad de estos profesionales dentro de una categoría A1+ en la clasificación profesional".

Por otro lado, ha reclamado "la reducción de la duración de guardias maratonianas de hasta 24 horas ininterrumpidas, las cuales suponen un riesgo para profesionales y pacientes", y su "eliminación progresiva", al argumentar que "todo trabajo por encima de la jornada ordinaria debe ser voluntario y todo el tiempo trabajado tiene que computar de cara a la jubilación".

El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado distintas movilizaciones a lo largo de toda esta semana, en la que ha convocado diversas jornadas de huelga, que se prolongarán hasta el próximo viernes día 20. Entre ellas, ha destacado que la llevará a cabo este miércoles, a las 11.00 horas, frente al Hospital Donostia, y la del viernes, también a las 11.00 horas, frente al Ambulatorio de Doctor Areilza en Bilbao.