El personal no vacunado de residencias se someterá a una PCR semanal

Se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todos los residentes que pernocten fuera estén o no vacunados

BILBAO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El personal no vacunado de residencias de Euskadi ubicadas en territorios en los que la incidencia acumulada sea de 300 o más casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, se someterá a una PCR semanal si no está vacunado y a una quincenal si lo está. Además, se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todas los residentes que pernocten fuera, estén o no vacunadas.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha actualizado el protocolo para la vigilancia y control de la covid-19 en centros sociosanitarios en consenso con las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas sociales.

A partir de ahora, se establece, dentro del protocolo, una especial vigilancia cuando la incidencia acumulada sea igual o mayor a los 300 casos por cada 100.000 habitantes en cada Territorio Histórico de Euskadi.

En ese caso, a las personas trabajadoras de atención directa a residentes se les realizará una PCR de cribado sistemático que será semanal en el caso del personal no vacunado, y quincenal para el vacunado.

SALIDAS DE RESIDENTES

Además, habrá un marco renovado de vigilancia en salidas de las personas residentes cuando exista pernocta fuera del centro. Con la nueva aplicación de este protocolo, se realizarán pruebas diagnósticas a la entrada en el centro a todas las personas estén o no vacunadas. Hasta el momento, únicamente se realizaban a los no vacunados.

El Gobierno Vasco y las diputaciones aseguran que los mecanismos de vigilancia y prevención en los centros sociosanitarios "han sido y son una prioridad".

De esta forma, recuerdan que, a pesar del avance de la vacunación ha reducido notablemente los casos positivos, no supone "la eliminación total del riesgo de contagio" y, por lo tanto, resulta necesario seguir adoptando medidas de precaución en residencias. La actualización del protocolo de vigilancia epidemiológica de centros sociosanitarios entra en vigor hoy mismo.