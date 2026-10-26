El pianista Piotr Anderszewski interpretará obras de Bach y Beethoven este martes en el Kursaal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pianista Piotr Anderszewski, artista poco convencional, conocido por "la intensidad y originalidad" de sus interpretaciones, recala este martes en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, dentro de la programación de Kursaal Eszena, antes de viajar a Berlín, París, Tokio o Pekín. En esta ocasión, propone en su recital un recorrido desde las últimas obras para piano de Brahms hasta la última sonata para piano de Beethoven.

Piotr Anderszewski es reconocido por sus "profundas lecturas de un repertorio pianístico cuidadosamente seleccionado", han señalado desde Kursaal Eszena. A lo largo de su carrera, se ha centrado en el repertorio clásico germano-vienés, que incluye a Bach, Mozart, Beethoven, Schumann y Webern; también se siente especialmente atraído por la música centroeuropea del siglo XX, en particular la de Szymanowski y Janácek.

Además, destaca por su aclamada discografía, que abarca varias décadas. Artista exclusivo de Warner Classics desde 2000, su primera grabación para este sello fueron las Variaciones Diabelli de Beethoven, que recibieron varios premios. También ha grabado las 'Partitas nº 1, 3 y 6' de Bach (nominado a los Grammy) y las obras para piano solo de Szymanowski, estas últimas galardonadas con el Premio Gramophone 2006.

Sus álbumes más recientes están dedicados a obras para piano de Brahms, Janácek, de nuevo Szymanowski y Bartók. Ha colaborado con, entre otros, Viktoria Mullova, Frank Peter Zimmermann, Nikolaj Znaider y el Cuarteto Belcea.

Galardonado con el prestigioso Gilmore Artist Award en 2002, en el plano audiovisual, su vida artística ha sido objeto de varios documentales realizados por Bruno Monsaingeon y, en 2016, él mismo se puso detrás de la cámara para dirigir 'Warsaw is my name', una película dedicada a su ciudad natal. Actualmente se encuentra escribiendo un libro de reflexiones sobre su experiencia como músico e intérprete.

El programa propone un recorrido desde las últimas obras para piano de Brahms (una selección de op. 116, 117, 118 y 119) hasta la última sonata para piano de Beethoven (Sonata para piano no. 32 en do menor, op. 111).