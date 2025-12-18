El PIB de Euskadi se ha multiplicado por 6,5 desde la entrada de España en la Unión Europea

Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Euskadi ha pasado de 13.409 millones de euros --2.232.352 millones de pesetas-- en 1986, año de la entrada de España en la Unión Europea, a 87.857 millones de euros en 2023, lo que supone que la economía de esta comunidad autónoma se ha multiplicado por 6,5 desde la adhesión a la UE. En estas cuatro décadas, además, la población vasca ha pasado de 2.136.100 personas a superar los 2,2 millones de habitantes.

Son datos que se han dado a conocer este jueves por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España, que han presentado 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el "importante" papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

En estas cuatro décadas, también ha experimentado un notable crecimiento el número de personas que viven en Euskadi y que proceden de algún país de la Unión. Mientras que en el año 1998 había en el País Vasco 6.869 personas con nacionalidad de otro país de la Unión Europea, en el año 2022 este número era de 34.767 personas, (casi el 1,6% del total de aquel año).

TURISMO EUROPEO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Según Eustat, en 2023 la Comunidad Autónoma Vasca recibió 2.798.323 turistas. Destacan Alemania (304.051 visitantes) y Francia (895.082). El gasto medio fue de 501,12 euros y 322,86 euros, respectivamente.

Por otro lado, durante el curso 2023-2024, un total de 821 estudiantes Erasmus cursaron al menos un cuatrimestre en la UPV/EHU. Los principales países de origen fueron Italia (223), Alemania (203) y Francia (87). Además, en 2024 se registraron en el País Vasco 264 matrimonios con un cónyuge español y otro de nacionalidad europea (INE).

En el marco de la Eurorregión Nueva Aquitania-País Vasco-Navarra, el estudio de la Comisión Europea Cross-Border Regional Labour Market Analysis - Spain & France (marzo de 2025) señala que en 2020 la región contaba con 8,7 millones de habitantes, de los cuales 1,3 millones vivían en zonas transfronterizas.

En concreto, se contabilizaron 3.863 trabajadores transfronterizos, principalmente residentes en Francia que trabajan en España, frente a 261 trabajadores en sentido contrario.

También este proyecto pretende demostrar que Europa está "mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces se imagina". Por eso, en este 40 aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

Así, el Gobierno Vasco ha notificado pagos por 42,16 millones de euros a los beneficiarios de la PAC entre diciembre de 2024 y junio de 2025; las subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas públicas vascas han recibido una dotación de la UE de 575.460 euros, procedentes de los fondos NextGenerationEU; para la construcción de 1.140 viviendas en alquiler social la UE ha contribuido la UE con 48.500.000 euros; el programa climático LIFE IP Urban Klima 2050 ha recibido una contribución de la UE de 10.286.600 euros; mientras el programa de Implementación de blockchain en Industria 4.0 ha obtenido de la UE 1.224.489,75 euros.

UNA DECISIÓN HISTÓRICA

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España "no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla", actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".