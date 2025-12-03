El PIB vasco aumenta un 2,3% en el tercer trimestre y se han creado más de 13.000 empleos

Archivo - Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi ha experimentado un crecimiento interanual del 2,3% y del 0,6 % en términos intertrimestrales. El empleo ha ascendido en el tercer trimestre del año un 0,2% en relación con el anterior, lo que supone un crecimiento en términos interanuales de un 1,4%, un total de 13.450 puestos de trabajo netos más que el tercer trimestre del año anterior, según datos hechos públicos por el Eustat.

Estas estimaciones del tercer trimestre del año, que incorporan toda la información económica coyuntural disponible en el momento de su elaboración, mejoran las estimaciones del PIB obtenidas en el Avance de las Cuentas trimestrales de Eustat del pasado 16 de octubre, en dos décimas el crecimiento intertrimestral y en una el crecimiento interanual. Las estimaciones del empleo, en cambio, se mantienen inalteradas.

Ese crecimiento interanual del 2,3% se sitúa por encima de la última estimación realizada para la economía de la Zona Euro (1,4%), así como para el conjunto de la Unión Europea (1,6%). En el Avance de la Contabilidad nacional trimestral de España del 29 de octubre, por su parte, se estimó un crecimiento interanual para el conjunto del Estado del 2,8%, por lo que Euskadi estaría por debajo.

En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en el tercer trimestre de 2025 Bizkaia presenta un crecimiento interanual del 2,5%, Álava del 2,3% y en Gipuzkoa el ascenso alcanza el 2,2%. En relación con el trimestre precedente, el crecimiento ha sido del 0,7% en Bizkaia, del 0,5% en Álava y del 0,4% en Gipuzkoa.

Desde el punto de vista de la Oferta, la evolución del valor añadido ha sido positiva tanto en términos interanuales (tercer trimestre de 2025 respecto al tercer trimestre de 2024) como intertrimestrales (tercer trimestre de 2025 respecto al segundo trimestre de 2025) en todos los sectores económicos, excepto en el sector primario.

SECTORES

El sector Primario, en efecto, ha registrado un descenso en su valor añadido en términos reales del 1,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior y de un 0,9% respecto al trimestre precedente. En el sector de la Industria, el valor añadido en términos interanuales ha ascendido un 0,2%, siendo en el caso de la Industria manufacturera el ascenso del 0,3%. En relación con el segundo trimestre de 2025, tanto el conjunto de la Industria como la Industria manufacturera han crecido un 0,4%.

El sector de la Construcción presenta en el tercer trimestre de 2025 un incremento interanual del valor añadido en términos reales del 5,0%, tras un avance con respecto al trimestre precedente de un 2,3%. La actividad global en el sector Servicios ha aumentado un 2,9% respecto al mismo trimestre de 2024, lo que supone un aumento en su valor añadido de un 0,6% en relación con el segundo trimestre del año.

El comportamiento de los Servicios durante este último trimestre ha sido positivo en las tres ramas desagregadas. La rama de Comercio, hostelería y transporte ha registrado un ascenso de su valor añadido del 3,5% sobre el tercer trimestre del año anterior, tras un aumento del 0,7% en relación con el trimestre precedente.

El crecimiento interanual ha sido también significativo en la rama de Resto de servicios -que engloba actividades tales como inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros-, con una tasa de crecimiento del 2,9% en términos interanuales y, en relación con el trimestre anterior, el incremento ha sido del 0,7%.

Por último, en la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, tras avanzar un 0,3% en relación con el trimestre precedente, el crecimiento del valor añadido respecto al observado el tercer trimestre del año 2024 se ha situado en el 2,1%.

El comportamiento interanual de los agregados sectoriales ha originado un incremento interanual en el Valor añadido de Euskadi de un 2,4% en el tercer trimestre de 2025, situándose un 0,6% por encima del observado el trimestre precedente.

Desde el lado de la Demanda, los crecimientos han sido también generalizados. El Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.(Consumo privado) presenta un incremento interanual del 2,8%, tras un ascenso con respecto al trimestre precedente de un 0,4%.

El Gasto en consumo final de las AA.PP. (Consumo público) ha aumentado en relación con el mismo trimestre del año 2024 un 2,2%, situándose un 2,7% por encima del estimado para el trimestre precedente.

CONSUMO

La evolución conjunta del consumo público y del privado determina un aumento interanual del Gasto en consumo final del 2,7% que, en relación con el segundo trimestre del año, implica un crecimiento del 0,9%.

En la Formación bruta de capital (Inversión), la expansión interanual se ha situado en un 4,9%, tras un avance del 1,8% en relación con el trimestre precedente.

La inversión en Bienes de equipo ha registrado un ascenso del 4,8% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone un ascenso en términos intertrimestrales de un 1,7%.

En el Resto de formación bruta de capital, más ligado a la evolución de la construcción, el crecimiento interanual se ha situado en un 4,9%, tras estimarse un ascenso con respecto al trimestre precedente del 1,8%.

La Demanda interna, compuesta por el Gasto en consumo final y la Formación bruta de capital, ha experimentado en el tercer trimestre del año un crecimiento interanual del 3,2%.

Este crecimiento se sitúa por encima del estimado para el conjunto del PIB (2,3%), por lo que la aportación del Sector exterior ha sido negativa durante el tercer trimestre del año.

Las Exportaciones de bienes y servicios han descendido un 1,8% en términos interanuales, con mayor intensidad que las Importaciones, que han sido un 0,6% inferiores a las observadas el tercer trimestre del año anterior.

El saldo exterior, por consiguiente, ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía de Euskadi durante el tercer trimestre de 2025.

EMPLEO

Respecto a los niveles de empleo (medido en Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), el conjunto del empleo ha crecido un 1,4% en relación con el tercer trimestre del año 2024, tras un ascenso del 0,2% con respecto al trimestre precedente. Se estima la creación de 13.450 puestos de trabajo netos más que el tercer trimestre del año anterior.

En el sector Primario el empleo se mantiene en el mismo nivel que el tercer trimestre del año 2024, aunque en términos intertrimestrales desciende un 0,4%.

En la Industria, la creación interanual de puestos de trabajo se sitúa en el 0,2%, lo que supone un nivel de empleo prácticamente igual que en el trimestre precedente.

La evolución del empleo ha sido positiva en la Construcción, tanto en términos interanuales (ascenso del 2,0%) como en términos intertrimestrales (aumento del 0,5%).

Por último, en el sector Servicios el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 1,7% en términos interanuales, tras avanzar un 0,3% en términos intertrimestrales.