El PIB vasco registra un incremento anual del 2,2% en el primer trimestre y sube un 0,5% respecto al anterior

Imagen de una calle en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto de Euskadi ha ascendido en el primer trimestre del año un 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior y ha subido un 0,5% con relación al trimestre precedente. El empleo ha experimentado un aumento anual del 1,3% y del 0,2% respecto al último trimestre de 2025, según las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.

En un comunicado, el Eustat ha subrayado que la información económica coyuntural disponible en el momento de elaboración de este Avance, apunta a que el crecimiento observado este primer trimestre del año se apoya especialmente en el comportamiento de la construcción y en el de los servicios.

Por su parte, el empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido interanualmente un 1,3%, lo que supone una creación de alrededor de 12.000 puestos de trabajo. Con relación al trimestre precedente, el crecimiento estimado es de un 0,2%.

En principio, está previsto que el próximo 5 de junio Eustat publique las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo en sus Cuentas económicas trimestrales del primer trimestre de 2026, tras incorporar la información económica coyuntural que no está disponible en el momento de elaboración de este avance.