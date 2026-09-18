El PIB vasco registra en segundo trimestre un crecimiento interanual del 2,3%

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BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Euskadi ha avanzado un 0,7% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre de 2026, dos décimas más de lo estimado inicialmente, tras un crecimiento interanual del 2,3%, tres décims más de lo previsto, según datos elaborados por Eustat. El empleo ha ascendido un 0,4% en relación con el trimestre precedente, lo que supone un crecimiento en términos interanuales del 1,3%, un total de 13.238 puestos de trabajo netos más que el segundo trimestre del año anterior.

Estas estimaciones del PIB del segundo trimestre del año, que incorporan toda la información económica coyuntural disponible en el momento de su elaboración, mejoran en dos décimas las estimaciones del crecimiento del PIB obtenidas en el Avance de las Cuentas trimestrales de Eustat del pasado 17 de julio. Las variaciones estimadas del empleo, en cambio, quedan inalteradas.

El Eustat ha precisado que, además, se han reestimado todos los trimestres de los años 2024 y 2025 para garantizar la coherencia con los nuevos valores de los agregados anuales en las Cuentas económicas de Eustat.

El crecimiento interanual estimado en el segundo trimestre del PIB vasco del 2,3% se sitúa por encima de la última estimación realizada para la economía de la Zona Euro (1,2%), así como para el conjunto de la Unión Europea (1,4%) y de Estados Unidos (2,1%). En el caso del Estado, se estimó un crecimiento interanual para el conjunto del Estado del 2,7%.

Desde el punto de vista de la Oferta, la evolución del valor añadido ha sido positiva en términos interanuales en todos los sectores, excepto en el sector primario, mientras que en términos intertrimestrales el valor añadido ha avanzado en todos los sectores.

El sector Primario, en efecto, ha registrado un descenso en su valor añadido en términos reales del 0,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior aunque ha ascendido un 0,3% en relación al precedente.

En el sector de la Industria, el valor añadido en términos interanuales ha crecido un 0,5%, siendo en el caso de la Industria manufacturera el ascenso del 0,7%.

En relación con el primer trimestre de 2026, tanto el conjunto de la Industria como la Industria manufacturera se han expandido un 0,8% y un 0,9%, respectivamente. El sector de la Construcción presenta en el segundo trimestre de 2026 un incremento interanual del valor añadido en términos reales del 1,7%, tras un avance intertrimestral del valor añadido de un 0,6%.

La actividad global en el sector Servicios ha aumentado un 3,0% respecto al mismo trimestre de 2025, lo que supone un aumento en su valor añadido de un 0,8% en relación con el primer trimestre del año.

El comportamiento de los Servicios durante este último trimestre ha sido positivo en las tres ramas desagregadas. La rama de Comercio, hostelería y transporte ha registrado un ascenso de su valor añadido del 3,6% sobre el segundo trimestre del año anterior, tras un avance del 0,9% en relación con el trimestre precedente.

El crecimiento interanual ha sido también significativo en la rama de Resto de servicios -que engloba actividades tales como inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros-, con una tasa de crecimiento del 3,2% en términos interanuales y, en relación con el trimestre anterior, el incremento ha sido también del 0,9%.

En la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, tras avanzar un 0,6% en relación con el trimestre precedente, el crecimiento del valor añadido respecto al observado el segundo trimestre del año 2025 se ha situado en el 2,1%.

El comportamiento interanual de los agregados sectoriales ha originado un incremento interanual en el Valor añadido de Euskadi de un 2,4% en el segundo trimestre de 2026, situándose un 0,8% por encima del observado el trimestre precedente.

Desde el lado de la Demanda, los crecimientos han sido generalizados. El Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (Consumo privado) presenta un incremento interanual del 2,9%, tras un ascenso con respecto al trimestre precedente de un 0,8%.

El gasto en consumo final de las administraciones públicas (Consumo público), por su parte, ha aumentado en relación con el mismo trimestre del año 2025 un 3,7%, situándose un 0,2% por encima del estimado para el trimestre precedente.

La evolución conjunta del consumo público y del privado determina un aumento interanual del Gasto en consumo final del 3,1% que, en relación con el primer trimestre del año 2026, implica un crecimiento del 0,7%.

En la Formación bruta de capital (Inversión), la expansión interanual se ha situado en un 3,9%, con un avance del 1,0% en relación con el trimestre precedente.

La inversión en Bienes de equipo ha registrado un ascenso del 4,5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que implica un ascenso en términos intertrimestrales de un 1,2%.

En el Resto de formación bruta de capital, más ligado a la evolución de la construcción, el crecimiento interanual se ha situado en un 3,5%, tras estimarse un avance con relación al primer trimestre del año del 0,9%. La Demanda interna, compuesta por el Gasto en consumo final y la Formación bruta de capital, ha experimentado en el segundo trimestre del año un crecimiento interanual del 3,3%.

APORTACIÓN NEGATIVA DEL SALDO EXTERIOR

Este crecimiento se sitúa por encima del estimado para el conjunto del PIB (2,3 %), por lo que la aportación del Sector exterior ha sido negativa durante el segundo trimestre del año.

En concreto, las exportaciones de bienes y servicios han ascendido un 0,9% en términos interanuales, mientras que las Importaciones han sido un 2,3% superiores a las observadas el segundo trimestre del año anterior. El saldo exterior, por consiguiente, ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía vasca durante el segundo trimestre.

En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en el segundo trimestre Álava presenta un crecimiento interanual del 2,2%, Bizkaia del 2,3% y Gipuzkoa del 2,4%. En relación con el trimestre precedente, el crecimiento ha sido del 0,6% en Bizkaia, del 0,8% en Álava y del 0,9% en Gipuzkoa.

EMPLEO

Por su parte, el conjunto del empleo ha crecido un 1,3% en relación con el segundo trimestre de 2025, tras un ascenso del 0,4% respecto al trimestre precedente.

En el sector Primario el empleo ha descendido un 0,5% respecto al segundo trimestre de 2025, aunque en términos intertrimestrales asciende un 0,2%. En la Industria, el incremento interanual de puestos de trabajo se sitúa en el 0,4%, lo que supone un nivel de empleo un 0,3% mayor que en el trimestre precedente.

La evolución del empleo ha sido positiva también en la Construcción en términos interanuales (ascenso del 0,9%) tras un aumento en términos intertrimestrales del 0,3%.

Por último, en el sector Servicios el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 1,7 % en términos interanuales, tras avanzar un 0,4 % en términos intertrimestrales.