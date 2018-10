Pili Zabala dice que dejará la política al final de la legislatura ya que en ella "se sufre"

Publicado 10/08/2018 10:02:38 CET

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos reconoce que sus compañeros se van a enterar de la decisión "a través de los medios de comunicación"

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos y candidata a lehendakari en las elecciones autonómicas de 2016, Pili Zabala, ha afirmado que dejará la política al final de la presente legislatura ya que en ella "se sufre" y no es un mundo que le apetezca "continuar explorando".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Zabala ha advertido además de que tras décadas de "diferentes violencias" la situación en Euskadi está un poco "estancada". "Si la situación no se cierra y se trabaja de manera adecuada a lo largo de los años la historia se puede repetir", ha añadido.

Tras haber anunciado en una entrevista concedida al Grupo Vocento que dejará la política al final de la legislatura, Zabala ha reconocido que llevaba "mucho tiempo barajando esa posibilidad". "Tal y como transcurren las circunstancias, y tal y como está establecida hoy en día la política, no es un mundo que me apetezca continuar explorando. Ya he conocido lo que tenía que conocer", ha señalado.

Según ha descrito, cuando se le sugirió ser candidata a lehendakari "sueñas mucho y una motivación muy grande para mejorar la vida de la ciudadanía, pero no se pueden hacer las cosas como uno creía y soñaba". En este sentido, ha afirmado que en la política "se sufre" y ha incidido en que es "capaz de desempeñar otros trabajos en los que no tenga que estar sufriendo".

De este modo, ha manifestado que se trata de una decisión que le ha "costado llegar a tomar", pero ha considerado que hay que ser honesta y "las personas que en su día nos votaron o humildemente me votaron tienen que saber que no voy a continuar".

"Me quedo con la gran oportunidad de haber podido desempeñar un trabajo aprendiendo mucho de muchísimas personas expertas e intentando dar lo mejor de mí en este oficio de dedicarte a servir a los demás, que es lo que debiera ser", ha lamentado.

Asimismo, ha reconocido que sus compañeros de formación no le han dicho de momento "nada" ya que, según ha indicado, "se van a enterar a través de los medios de comunicación" de la decisión.

De este modo, ha sostenido que personalmente no se ha sentido "muy atacada" en la política, pero ha visto la forma de actuar y no le gusta. "No me he sentido cómoda, posiblemente porque no tengo vocación política ni formación específica para dedicarme a la política. Yo puedo aportar en otros niveles por mi experiencia, forma de ser o capacidad de trabajo", ha argumentado.

Cuestionada por si continuará vinculada al proyecto de Podemos, ha incidido en que se trata de una cuestión que "se tiene que ver". "Dejaré la política y al ser funcionaria de carrera volveré a mi puesto de trabajo. Seguiré participando en todo aquello en que considere puedo servir para mejorar la convivencia democrática de la sociedad vasca", ha descrito.

"DIFERENTES VIOLENCIAS"

A su juicio, tras décadas de "diferentes violencias" en Euskadi, la situación está un poco "estancada" y requiere de trabajo, ya que "las personas no nos sanamos inmediatamente y la sociedad necesita también ser sanada".

"Si la situación no se cierra y se trabaja de manera adecuada a lo largo de los años la historia se puede repetir y eso me produciría muchísima desazón. Hay que trabajar con honestidad, respetando la ley, cambiándola y actualizándola", ha finalizado.