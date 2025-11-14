La pintura 'Ondarroa', de Iñaki García Ergüin, llega a Itsasmuseum gracias al programa La Obra Invitada

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Itsasmuseum Bilbao ha presentado este viernes, en el marco del programa La Obra Invitada suscrito con el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la pintura 'Ondarroa', del artista Iñaki García Ergüin (Bilbao, 1934), que representa una vista muy expresiva de las casas del puerto de la localidad costera.

En el acto de prensa han intervenido Leixuri Arrizabalaga, presidenta de Itsasmuseum Bilbao y diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, y el autor Iñaki García Ergüin. Además, han estado presentes el donante de la obra Roberto Cengotitabengoa y los directores de ambos museos, Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, y Jon Ruigómez, director de Itsasmuseum.

Tras su reciente donación al museo en 2024, la pieza se muestra ahora por primera vez al público en Itsasmuseum. Ha sido seleccionada como Obra Invitada con el propósito de mostrar la importancia de los puertos marítimos de Bizkaia, como Ondarroa, Bermeo o Lekeitio que, más allá de Bilbao, han sido y continúan siendo "pilares fundamentales de la identidad y la economía costera del territorio, como reflejan las distintas piezas de la exposición permanente, donde será integrada".

Entre estos enclaves, Ondarroa destaca como un referente "imprescindible" en la iconografía de la pintura vasca, tanto por su arraigada tradición marinera como por la inspiración que ha brindado a numerosos artistas a lo largo del tiempo.

El vínculo de García Ergüin con el mar, presente desde los inicios de su pintura, alcanzó uno de sus momentos más significativos con la muestra García Ergüin: Puertos Pesqueros: Bermeo y Ondarroa, celebrada en Bilbao en 1974. A esta serie pertenece 'Ondarroa', una composición e que representa las casas del puerto de la localidad pesquera.

La presencia humana se sugiere a través de tres botes amarrados y de la ropa tendida, cuyos reflejos en el agua enriquecen la gama cromática y refuerzan la expresividad de la composición.