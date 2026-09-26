Los pintxos en miniatura tomarán Vitoria-Gasteiz desde este domingo hasta el 30 de septiembre

Archivo - Un camarero elabora pintxos en Vitoria-Gasteiz - Pablo González - Europa Press - Archivo

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital alavesa celebrará la decimotercera edición de 'Miniature Pintxos Congress' desde este domingo día 27 al 30 de septiembre, con un programa de actividades para todos los públicos, desde los profesionales de la hostelería hasta la ciudadanía en general, con propuesta para todas las edades.

Según los organizadores, esta nueva edición "vuelve a reunir a profesionales y referentes de la gastronomía" y permite "seguir proyectando Euskadi como un destino de referencia para quienes buscan experiencias gastronómicas de calidad, contribuyendo a fortalecer nuestro posicionamiento turístico, generando conocimiento e innovación en el sector y mostrando al mundo la enorme riqueza de nuestra gastronomía".

El eje de esta propuesta es el Campeonato Nacional de Pintxos por equipos, donde conjuntos de tres chefs en representación de las diferentes comunidades autónomas competirán con sus creaciones culinarias por alzarse como ganadores del 'Championship 2026'.

Los equipos mostrarán sus propuestas en cenas públicas en distintos establecimientos de la ciudad y la final tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en sesión de mañana en el Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz.

Junto a esta competición, el programa profesional incluye la celebración del IV Campeonato de Gilda Innova de Euskadi, un homenaje al pintxo más emblemático de esta tierra y la capacidad de sus cocineros para reinventarlo con ingenio, que se desarrollará el 28 de septiembre.

Además, la organización va a celebrar el II Campeonato Nacional de Pintxo Dulce, una apuesta por la creatividad pastelera en formato pequeño para comer de un bocado, que se celebrará el martes 29.

El programa profesional incluye una visita al Valle Salado de Añana, en la que los chefs participantes en este evento podrán conocer uno de los parajes más espectaculares del Territorio Histórico de Álava.

PROGRAMA POPULAR

El programa popular incluirá tres actividades principales, entre ellas, 'Miniature Pintxo Fest', la gran barra de pintxos abierta a la ciudadanía y que abrirá sus puertas entre las 13.00 y las 17.00 horas del domingo 27 de septiembre en la azotea del Mercado de Abastos con los mejores bocados en miniatura de bares y restaurantes del territorio.

Ese mismo día, a partir de las 16.30 horas, se celebrará 'Miniature Kids', una propuesta culinaria especialmente pensada para los más pequeños de la familia. Así, a través de talleres interactivos, descubrirán el mundo de la cocina de manera divertida y creativa, y aprenderán a preparar recetas y a conocer los fundamentos de una alimentación saludable, mientras disfrutan de la oportunidad de probar y compartir sus propias creaciones.

Finalmente, el martes 29 de septiembre las personas amantes de la gastronomía podrán disfrutar de cenas experienciales únicas en las que los equipos autonómicos participantes en el Campeonato Nacional de Pintxos presentarán, en distintos restaurantes de Vitoria-Gasteiz y la azotea del Mercado de Abastos, sus mejores creaciones de alta cocina en miniatura.

La cena de clausura del miércoles 30 de septiembre pondrá el broche a esta décimo tercera edición de 'Miniature Pintxos Congress' y en ella se reconocerá y homenajeará a Mikel Muñoz, de El Gran Sol; Alberto, de El Mexicano y Mucho Más; Juanma Lavín, de Villa Lucía; y Luis Sosoaga, de Pastelería Sosoaga.