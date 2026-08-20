Pipaón (Álava) acogerá sus jornadas de etnografía con actividades como la recreación de la siega de trigo

VITORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejo alavés de Pipaón acogerá, el 28 y 29 de agosto, la vigésimo octava edición de las jornadas de etnografía viva, en la que se rememorarán los modos de vida y las costumbres del pueblo durante el siglo XX, como la siega del trigo, el proceso de la trilla y el tronzado de leña.

Según ha informado la Cuadrilla Montaña Alavesa, las jornadas comenzarán el viernes 28, sobre las 19.30 horas, con conversaciones sobre la fragua en los pueblos alaveses, seguido del encendido del árbol de la plaza.

Al día siguiente las jornadas empezarán a las 10.30 horas con el repique de campanas y el paseillo desde la plaza con Goizalde Gaiteroak.

Media hora después se producirá una recreación de la siega del trigo, y a las 11.30 horas habrá una visita a la carbonera y la inauguración de la pérgola.

A partir de las 12.00 horas, se mostrará el proceso de la trilla y en las carpas el vareo de la lana y tronzado de la leña. Tras una comida popular a las 15.00 horas, la jornada acabará con la música de DJ Kaktuz.