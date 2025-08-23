La pirotecnia Caffero, de Países Bajos, gana el XXXIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao

BILBAO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piritecnia Caffero, ha sido designada por el jurado como ganadora del XXXIII Concurso internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao.

La compañía ofreció su espectáculo la primera noche de Semana Grande, el pasado sábado 16 de agosto, y según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, "deslumbró con su espectáculo", por lo que se ha impuesto a las seis participantes restantes llegados de Brasil, Alemania, Canadá, Galicia, Francia e Italia.

Este jurado, integrado por profesionales del ámbito cultural, social, comercial y festivo de la ciudad, ha valorado criterios como la ocupación del espacio aéreo, la originalidad de los efectos, el ritmo y continuidad del espectáculo, la variedad cromática y luminosidad, el diseño de las formas, la integración con el entorno y la acogida del público.

El galardón será entregado este próximo domingo, 24 de agosto, a las 12.00 horas en La Bilbaína, en un acto presidido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun y representantes del Jurado del certamen.

PREMIO DEL PÚBLICO

Además del premio otorgado por el jurado, el certamen incluye el Premio del Público, que se dará a conocer en septiembre. La ciudadanía ha podido votar a través de la aplicación móvil "Bilbao Aste Nagusia 2025" o mediante los cupones publicados en el diario El Correo entre el 16 y el 23 de agosto.

Para el Consistorio, "un año más, los fuegos artificiales se han confirmado como uno de los grandes atractivos de Aste Nagusia, reuniendo cada noche a miles de personas que han disfrutado de este espectáculo de luz, color y emoción en el cielo de Bilbao".

