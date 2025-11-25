El Plan de Empleo de la Ertzaintza establece las bases para llegar a 8.000 agentes en 2028

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el Plan de Empleo de la Ertzaintza, un documento que establece las bases para llegar en 2028 a 8.000 agentes de la Policía autonómica, que en la actualidad cuenta con 7.300.

Este plan se aprobó en julio de este año en la Mesa de Negociación de la Ertzaintza con el apoyo de los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE, y a partir de ahora, tras pasar por Consejo de Gobierno, se presentará en el Parlamento Vasco.

El principal objetivo de este documento, presentado por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, es lograr la cobertura de 8.000 puestos de trabajo en la Ertzaintza con el personal capacitado, así como mantener esa ocupación en el tiempo para la permanente mejora del servicio público.

Zupiria ha explicado que la plantilla actual de la Ertzaintza está integrada en estos momentos por unos 7.300 agentes, y no ha descartado la posibilidad de "analizar" un incremento de la dotación de la Ertzaintza por encima de los 8.000 agentes.

El consejero también ha informado de que, como novedad respecto a convocatorias anteriores, en la próxima OPE de la Ertzaintza, en la prueba psicotécnica, bastará con aprobar el conjunto de esta prueba, y no de todos y cada uno de los apartados que la integraban, como ocurría hasta ahora.

El Plan es un documento "vivo" cuyo cronograma se irá actualizando conforme se vayan cumpliendo los objetivos. Zupiria ha afirmado que esta planificación "facilitará la optimización de los recursos humanos, incluirá oportunidades de carrera y formación para las y los agentes, y permitirá un mejor rendimiento en términos de eficiencia".

Además --ha añadido-- "profundizará en la transparencia y la meritocracia, al posibilitar procesos de selección y promoción justos, transparentes y basados en el mérito", y contribuirá a "la adaptación de la misión de la Ertzaintza a la realidad cambiante, manteniendo su idiosincrasia, pero abriéndose a nuevos horizontes".

El consejero ha subrayado que el Plan de Empleo de la Ertzaintza será "una herramienta estratégica para asegurar la eficiencia, la profesionalidad y la capacidad de respuesta de quienes trabajan para mantener un pilar fundamental del autogobierno, como la seguridad, clave para el bienestar de la ciudadanía".

Tras informar al Consejo de Gobierno el consejero de Seguridad ha pedido una comparecencia en el Parlamento Vasco para explicar este plan ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad.

35ª PROMOCIÓN

El plan incluye la reposición de efectivos mediante la ejecución de las Ofertas de Empleo Público y sus correspondientes convocatorias para poder llegar así a las y los 8.000 agentes. La convocatoria publicada a principios de julio conjunta de la Euskal Polizia no ha llegado completar las 473 plazas para agente de la escala básica para la Ertzaintza que se ofertaban, por lo que el departamento de Seguridad pactó con los sindicatos ERNE, ESAN y SIPE realizar una nueva convocatoria para alcanzar ese objetivo.

A partir de ahora, las personas interesadas podrán apuntarse a la convocatoria de la 35ª promoción de la Ertzaintza. En total, la nueva convocatoria cuenta con 150 plazas, una cantidad que podrá ser ampliable hasta las 473 plazas, en función de las plazas de la Ertzaintza que no sean cubiertas en la convocatoria de 6 de marzo de 2025, un proceso que en estos momentos está sin finalizar.

Como novedad, las solicitudes se presentarán por vía electrónica a través del Portal del Empleo Público del Gobierno Vasco. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles. El plazo finalizará a las 24.00 horas del día 23 de diciembre. Las personas interesadas deberán tener más de 18 y menos de 38 años, disponer del título de Bachiller o una titulación equivalente o superior y cumplir el resto de los requisitos que recoge la convocatoria.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de las y los agentes de la 35ª promoción de la Ertzaintza contará, en la fase de oposición, con cuatro fases, todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio: una prueba psicotécnica, dirigida a la evaluación de las aptitudes intelectuales, una prueba de conocimientos; un examen psicotécnico, una prueba de aptitud física, y una entrevista personal.

Además, en la fase de concurso se valorarán diversos méritos de acuerdo con lo establecido en las bases entre los que figuran destrezas lingüísticas en francés, inglés y alemán, titulaciones y diplomas oficiales o servicios prestados como agente de la escala básica de la Euskal Polizia.

Las personas que aprueben todas las fases de la oposición serán nombradas funcionarios o funcionarias en prácticas y pasarán a realizar el curso de formación en la Academia Vasca de Policía y Emergencias de Arkaute y, después, el periodo de prácticas en las comisarías correspondientes.

Para alcanzar la condición de funcionario de la Ertzaintza las personas aspirantes deben superar tanto el curso de formación en Arkaute como el proceso de prácticas en la unidad a la que se incorporen tras su paso por la academia.