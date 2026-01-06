El Plan de Nevadas en Vitoria pasa de fase de Preemergencia a Emergencia

Archivo - Vegetación cubierta de nieve tras la intensa nevada caída en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Nevadas activado en Vitoria-Gasteiz ha pasado a las tres de la pasada madrugada de fase de Preemergencia a Emergencia y el operativo municipal trabaja para garantizar el buen estado de las zonas prioritarias de la capital alavesa.

Según ha informado el Consistorio, a los camiones quitanieves coordinados desde el parque de Bomberos se han sumado tractores que están trabajando en las arterias principales de la ciudad, recorridos troncales de los servicios de urgencias, Casco Medieval o pendientes.

La Policía Local, que coordina el despliegue de tractoristas y otros equipos, ha dado aviso de labores de limpieza en sector prioritario 5, que abarca las vías principales de la zona este. Previamente, se había actuado en el eje oeste que abarca bulevar de Euskal Herria y avenida de Zabalgana y Pedro de Asua, entre otras vías principales.

Asimismo, se están limpiando los accesos de centros neurálgicos, y por el momento, el Consistorio ha informado de que no hay incidencias que reseñar en el servicio de autobuses Tuvisa.