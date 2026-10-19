La plantilla de Atención Inmediata a Víctimas de Violencia Machista de Vitoria reclama un segundo centro

VITORIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla del Centro de Atención Inmediata a Víctimas de las Violencias Machistas (CAI) de Vitoria-Gasteiz ha reclamado que amplíen las plazas de este servicio con la apertura de un segundo centro con atención profesional presencial las 24 horas.

El sindicato ESK ha reclamado al Gobierno foral, a través de un comunicado, que "cumpla el compromiso" adoptado en relación a ese refuerzo con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres en el territorio.

ESK ha recordado que las unidades familiares atendidas han pasado de 34 a 83 entre 2021 y 2025, y que la ocupación media ha crecido en este periodo de 8,5 a 27 personas por día y de 3,66 a 13,98 unidades familiares por día.

No obstante, han denunciado que la última licitación del Instituto Foral de Bienestar Social "solo contempla un CAI para atender hasta ocho unidades familiares o un máximo de 16 personas, una capacidad claramente insuficiente".

Además, ha criticado que para cubrir la diferencia, el IFBS presupuesta 1.950 usos de alojamientos alternativos que "carecen de presencia educativa". La plantilla del CAI ha pedido a la Diputación Foral de Álava que "explique qué ha ocurrido con el segundo CAI anunciado y concrete su puesta en marcha".

Además, ha solicitado que el incremento presupuestario "se traduzca en plazas residenciales protegidas y presencia profesional especializada las 24 horas, teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia de las profesionales que trabajan diariamente en el recurso".

"No reclamamos únicamente más plazas; reclamamos que cada plaza sea realmente un espacio seguro", ha indicado, para añadir que la atención inmediata a las víctimas de violencia machista "no puede limitarse a garantizar un techo", dado que "debe garantizar seguridad, protección, presencia profesional y acompañamiento cuando más se necesita".