Plantilla de Comercial Alkorta Anaiak de Elgoibar inicia el martes huelga indefinida por falta de avances en el convenio

SAN SEBASTIÁN 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Comercial Alkorta Anaiak (Bacalaos Alkorta) iniciará una huelga indefinida a partir del próximo martes ante la falta de avances en la negociación del convenio. La empresa está ubicada en Elgoibar (Gipuzkoa), trabajan 42 personas y realizan labores de manufactura de bacalao.

El sindicato ELA, en un comunicado, ha explicado que este es un colectivo que trabaja "en condiciones muy precarias" con "salario mínimo, horas de trabajo muy altas, y graves problemas de salud laboral".

Tras apuntar que sus condiciones laborales están establecidas por el convenio estatal de conservas de pescado, ELA ha detallado que, ante ello, las trabajadoras "decidieron organizarse e iniciaron el camino en busca de un acuerdo que mejorara sus condiciones laborales en un convenio de empresa".

Ante la posición de la dirección de la empresa y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, tras pasar por la asamblea de trabajadores, tomaron la decisión de acudir a la huelga.

Sus principales reivindicaciones son salario mínimo de 1.500 euros, convenio de empresa, blindajes contra la reforma laboral, reducción de jornada, limitar la contratación por ETT, complementos de baja, creación de un plus de antigüedad, y medidas "reales" de prevención y salud laboral.