Las playas vascas registraron este domingo dos casos de picadura de carabela portuguesa, ambos en arenales de Bizkaia

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
El litoral vasco registró este domingo, 17 de agosto, dos casos de picadura de carabela portuguesa, ambos en playas de Bizkaia, Sopelana y Gorliz, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Además, ninguna persona tuvo que ser atendida por el Servicio de Emergencias de Osakidetza para precisar atención sanitaria quien, a través de su Dirección de Salud Pública, ha recordado que el Ejecutivo dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas, concretamente, ante la presencia de carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir incidencias.
Los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y se aplican diversas medidas que pueden ir cambiando en función de la situación.
Con caracter general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas aunque estén en la arena, ha remarcado el Departamento de Salud.
En caso de que recibir una picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiar la zona con agua de mar y "nunca con agua dulce", quitar los restos con una pinza y "no con la mano", a no ser que se usen guantes, y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.