El plazo de inscripción para el próximo curso en las Haurreskolak comenzará el 13 de abril y finalizará el 4 de mayo

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VITORIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación abrirá el lunes 13 de abril, hasta el 4 de mayo, el plazo de inscripción para el curso 2026-2027 en las Haurreskolak para niñas y niños de 0 a 2 años.

Las familias podrán presentar la solicitud de forma 'online' o presencial en cualquiera de los centros de la red pública de Haurreskolak, indicando el centro o centros por orden de preferencia, para niñas y niños nacidos en 2025 y 2026.

En el caso de los y las recién nacidas entre el 1 y el 10 de mayo, se habilita un plazo extraordinario hasta el 20 de mayo para formalizar la solicitud, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

La red del Consorcio Haurreskolak cuenta actualmente con 241 centros distribuidos por toda Euskadi y ofrece 8.940 plazas para el curso 2026-2027. En los últimos años, la implantación de la gratuidad ha favorecido un incremento de la demanda y de la matrícula, que se sitúa en 6.939 niñas y niños matriculadas de escolarización en la etapa de 0 a 2 años.

Para el próximo curso, el Departamento de Educación continuará ampliando la red con la creación de nuevas plazas y la apertura de centros. Para 2026-2027 se prevé la incorporación de 244 nuevas plazas. Asimismo, actualmente se encuentran en fase de ejecución o adecuación ocho centros --Romo en Getxo, Mamariga en Santurtzi, Gros, Intxaurrondo Sur y Riberas de Loiola en Donostia, así como Zamakola, Elejabarri y Txurdinaga en Bilbao--.

Educación ha explicado que estas intervenciones permitirán seguir adaptando la oferta a las necesidades de las familias y mejorar la cobertura del servicio en el conjunto de Euskadi.

CONCILIACIÓN

El Gobierno Vasco mantiene la gratuidad de la red pública de Haurreskolak con el objetivo de garantizar el acceso universal a la educación temprana y contribuir a reducir desigualdades desde los primeros años. El departamento ha indicado que "más allá del aspecto educativo, las Haurreskolak constituyen un recurso para la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo a las familias un servicio cercano, accesible y de calidad".

La red impulsa, además, un modelo inclusivo desde edades tempranas, con el euskera como lengua de uso habitual y una relación estrecha con las familias, a las que acompaña durante todo el proceso educativo.

El procedimiento de admisión se desarrollará conforme a un calendario dividido en varias fases: Presentación de solicitudes (del 13 de abril al 4 de mayo), publicación de listas provisionales (5 de junio), periodo de reclamaciones y subsanaciones (del 8 al 12 de junio), plazo para desistir de la solicitud (hasta el 25 de junio), publicación de listas definitivas (26 de junio).

Toda la información sobre el proceso de admisión, así como la normativa y los manuales de inscripción, está disponible en la web del consorcio Haurreskolak.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado que garantizar el acceso gratuito a la educación desde los primeros años "no es solo una medida social, es una apuesta estratégica del Gobierno Vasco por la igualdad de oportunidades". En ese sentido, ha añadido que las Haurreskolak "son una herramienta clave para compensar desigualdades desde el inicio del itinerario educativo".

Asimismo, ha destacado que este servicio "no solo acompaña a las niñas y niños en una etapa decisiva de su desarrollo, sino que también contribuye de manera directa a facilitar la conciliación de las familias".

Pedrosa ha señalado que el modelo pedagógico de las Haurreskolak "sitúa en el centro el bienestar y el desarrollo emocional, cognitivo y social de las niñas y los niños, en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades".

La consejera ha subrayado que la intervención educativa responde a un enfoque integral del aprendizaje, en el que se articulan de forma conjunta todas las dimensiones para el desarrollo pleno de las niñas y los niños. "Este modelo educativo entiende el crecimiento de los niños y niñas de manera integral, integrando su desarrollo físico, intelectual, afectivo y social en la práctica educativa cotidiana", ha explicado.