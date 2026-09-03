El plazo para presentar comunicaciones y pósteres al III Euskal Mundu Biltzarra permanecerá abierto hasta el día 30

Este foro reunirá a investigadores, profesionales, representantes institucionales, agentes sociales y comunidades lingüísticas de todo el mundo - IREKIA

VITORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco mantendrá abierto hasta el 30 de septiembre el plazo para presentar comunicaciones y pósteres al 'III Euskal Mundu Biltzarra-From Basque to the World', el encuentro internacional que reunirá en Bilbao, en octubre de 2027, a investigadores, profesionales, representantes institucionales, agentes sociales y comunidades lingüísticas de todo el mundo.

La convocatoria busca incorporar al congreso conocimiento, experiencias y proyectos relacionados con el presente y futuro del euskera, las lenguas minorizadas y la diversidad lingüística, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

En este foro se abordará el papel que, en materia de diversidad lingüística y lenguas minorizadas, tienen factores como el liderazgo institucional y la proyección global; la cohesión social y el bienestar; cultura, la creación y la comunidad; y la tecnología y la innovación.

La iniciativa pretende convertir Bilbao en un espacio internacional de encuentro, intercambio y reflexión sobre los retos que afrontan las comunidades lingüísticas en un contexto marcado por la globalización, la digitalización, la inteligencia artificial, la movilidad y la creciente diversidad social y cultural.

Las personas interesadas pueden consultar las condiciones de la convocatoria y presentar sus propuestas a través de la web oficial del 'III Euskal Mundu Biltzarra - From Basque to the World'.