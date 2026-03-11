El Pleno alavés reclama implantar una red de centros pública para la desinfección de vehículos del ganado

Archivo - Pleno de las Juntas Generales de Álava - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha reclamado a la Diputación Foral que redacte un proyecto que garantice la implantación de una red de centros de "titularidad y gestión pública", para la limpieza y desinfección de vehículos que transporten animales vivos en el Territorio Histórico de Araba en el plazo de un mes.

EH Bildu y Elkarrekin Araba han consensuado una enmienda transaccional a una propuesta original de la izquierda abertzale, que ha contado también con el apoyo del Partido Popular y el rechazo del Gobierno Foral (PNV-PSE) en el pleno ordinario de la Cámara alavesa.

Además, las Juntas Generales de Araba han instado a la Diputación Foral a que, durante esta legislatura, "ponga en marcha y esté operativo, al menos, un centro público" de limpieza y desinfección del transporte de animales vivos en el Territorio Histórico de Araba.

Por último, ha demandado a la Diputación que "intensifique la prevención y seguimiento de las enfermedades contagiosas en el ganado y zoonosis a las personas", y dé cuenta ante las Juntas Generales de estas acciones.

"ES URGENTE"

El procurador de EH Bildu Gustavo Fernández ha apelado a que la Diputación Foral realice, "en el plazo más breve posible", un proyecto e implantación de centros públicos para la limpieza del transporte de animales vivos" en el Territorio Histórico de Araba, ya que "es urgente plantear medidas preventivas ante "la proliferación de enfermedades contagiosas de ganado".

"Es urgente plantear medidas preventivas, que, junto con la gestión veterinaria actual, puedan evitar un problema mayor. La puesta en marcha de estas instalaciones públicas y abiertas a quienes transportan ganado por el territorio es urgente", ha apremiado.

El procurador del PP Borja Monje ha indicado que se trata de "una reclamación del sector" y ha censurado que el Gobierno Foral "lleva tiempo mirando hacia otro lado", cuando "en Álava no hay ningún punto adecuado de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado".

"Cuando se trata de apoyar al sector primario, mucho discurso pero muy poca acción. El PNV y el PSE presumen constantemente de defender el medio rural y de tomar decisiones concretas, pero, cuando hay que resolver un problema real, fácil y sencillo con el sector ganadero, no hacen nada", ha recriminado.

Brevemente, el juntero de Elkarrekin Araba José Damián García-Moreno ha puesto sobre la mesa la "necesidad de abordar la fundamental desinfección de los vehículos ganaderos", un ámbito que "se tiene que impulsar por parte de la Diputación Foral".

"CONTRASTAR CON EL SECTOR"

Por su parte, la juntera del PNV Idoia Goiri ha señalado que la bioseguridad de las explotaciones y la desinfección de los vehículos de transporte de animales es "algo necesario y prioritario", por lo que el Gobierno "escucha y contrasta con el sector cuál es la manera más adecuada de llevarlo a cabo".

"Este es un proyecto que debe construirse con el propio sector y, por eso, creemos importante incluir a las entidades sectoriales, ya que cuando los proyectos se desarrollan contando con el sector aumenta mucho las posibilidades de que funcionen y, además, que tengan éxito", ha manifestado, para cuestionar "el modelo de despilfarro" que propone EH Bildu.

También el juntero del PSE Esteban Martiarena ha reconocido que la desinfección de los vehículos y su limpieza es una "medida eficaz para la prevención y la lucha de estas enfermedades", por lo que "adquiere una gran importancia sanitaria, tanto si se realiza en el transporte entre ganaderías o hacia los mataderos para su sacrificio".

Asimismo, ha mencionado que "el coste económico de este servicio no debería ser un elemento limitante para los usuarios" y, a la vez, también "tiene que ser atrayente para las empresas que gestionan estos centros", por lo que "conjugar ambos factores es un problema complejo".