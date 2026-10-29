El pleno de Bilbao comienza con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Archivo - Imagen del pleno municipal de Bilbao. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Bilbao que se celebra este jueves ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del "trágico y dramático" accidente ferroviario registrado este pasado miércoles en la provincia de Toledo.

En concreto, el accidente se produjo en la localidad toledada de Urda, donde chocaron un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla, lo que ha causado, al menos 68 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Al inicio de la sesión plenaria, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha pedido a los concejales presentes en el salón de pleno guardar un minuto de silencio por las víctimas del "trágico y dramático" accidente de Toledo, que los asistentes han secundado.