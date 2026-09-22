El pleno de Política General de Bizkaia se celebrará el próximo 30 de septiembre en la Casa de Juntas de Gernika

Archivo - Pleno en la Casa de Juntas de Gernika - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA - Archivo

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Bizkaia celebrarán el próximo 30 de septiembre el último pleno de Política General de la Legislatura, que será un monográfico sobre la gestión de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, al frente de la Diputación durante el último año y servirá para orientar la futura acción de gobierno para lo que queda de Legislatura.

Según han informado las Juntas Generales, la sesión arrancará con la intervención de la máxima responsable del Gobierno foral. Tras las palabras de Etxanobe, quien tendrá una limitación de tiempo de dos horas, cada grupo de la Cámara dispondrá, tras un receso de una hora, de un máximo de 30 minutos para responder a la responsable del Ejecutivo vizcaíno, como marca el reglamento de la Cámara.

El debate continuará después con la réplica de la diputada general, y, seguidamente, los grupos junteros intervendrán de nuevo, siguiendo el orden de menor a mayor la representatividad obtenida en las últimas elecciones forales (Grupo Mixto-Elkarrekin Bizkaia, Grupo Popular Vizcaíno, Socialistas Vascos, EH Bildu y Nacionalistas Vascos). En este segundo turno, cada portavoz contará con 10 minutos para responder a Etxanobe.

Concluido el debate, que se retransmitirá en directo por streaming a través de la web de las Juntas Generales (jjggbizkaia.eus), los cinco grupos junteros dispondrán de un plazo de 48 horas para presentar Propuestas de Resolución que serán debatidas en otra sesión plenaria, prevista para el siguiente martes, 6 de octubre. La Mesa admitirá a trámite aquellas propuestas de resolución que sean congruentes con la materia objeto del debate.