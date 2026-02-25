PNV de Abadiño denuncia que unas 35 viviendas de Astola y Laubideta pagan la tasa de saneamiento sin recibir el servicio

Viviendas de Astola, en Abadiñoa (Bizkaia) - PNV DE ABADIÑO

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Abadiño (Bizkaia) denunció, en el pleno municipal celebrado este pasado martes, que alrededor de 35 viviendas de Astola y Laubideta abonan la tasa de saneamiento pese a no estar conectados a la red y solicitó que el Ayuntamiento estudie si, conforme a la normativa vigente, estas personas están obligadas a pagar dicha tasa.

Durante el pleno municipal, el PNV de Abadiño exigió a EH Bildu y AIB que aclaren la situación de estas viviendas cuyos propietarios "continúan abonando la tasa municipal, pese a no estar conectados a la red general de saneamiento".

En esa línea, reclamaron que el Ayuntamiento estudie si, conforme a la normativa vigente, "estas personas están legalmente obligadas a pagar dicha tasa mientras no dispongan del servicio". "Hay vecinos que están pagando por un servicio que no reciben. El Ayuntamiento debe aclarar si esta situación se ajusta a la legalidad y actuar en consecuencia", señaló Mikel Garaizabal, portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Abadiño.

Desde el grupo jeltzale recordaron que durante la pasada legislatura, bajo la alcaldía del PNV, se desarrolló todo el trabajo técnico necesario junto con el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia para ejecutar estas actuaciones. "Dejamos los proyectos preparados. Lo único que falta es voluntad política para ponerlos en marcha", subrayó Garaizabal.

En el caso de Astola, precisó el PNV, el proyecto de saneamiento de los edificios número 13, 15, 17, 19 y 21, redactado en mayo de 2021, contempla la conexión de las aguas residuales al colector Matiena-Atxondo de la Red Primaria de Saneamiento, mediante la construcción de un colector principal y tres incorporaciones.

Asimismo, en Laubideta (Traña-Matiena) quedó preparada la redacción del proyecto de saneamiento de las viviendas comprendidas entre los números 1 y 11, "una actuación imprescindible para eliminar definitivamente los vertidos directos que todavía se producen en la zona. En total, están afectadas alrededor de 35 viviendas", detallaron los jeltzales.

"La protección de nuestros ríos, el cuidado del entorno y la calidad de vida de nuestras vecinos no pueden seguir esperando. Pero tampoco puede mantenerse una situación en la que se cobra por un servicio inexistente", añadió el portavoz jeltzale.

Desde el PNV de Abadiño reclamaron al equipo de Gobierno que active de inmediato los convenios necesarios con el Consorcio de Aguas, priorice estas inversiones, establezca un calendario claro para su ejecución y garantice información y transparencia a la ciudadanía.

Asimismo, exigieron que se analice con rigor jurídico la obligación del pago de la tasa en estos casos y, si procede, se adopten las medidas correctoras oportunas.