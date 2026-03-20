PNV acoge con "cautela" el anuncio de las medidas fiscales del Gobierno aunque cree "van en la buena dirección"

Joseba Díez Antxustegi - EUROPA PRESS

VITORIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Atxustegi, ha afirmado que las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno del Estado para limitar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio "van en la buena dirección", aunque ha apelado a la "cautela" hasta conocer con exactitud qué decisiones aprueba finalmente el Ejecutivo español en este sentido.

Díez Antxustegi, en declaraciones a los periodistas en Vitoria-Gasteiz, se ha referido de esta forma a la intención del Ejecutivo español de aprobar este próximo viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, diversas medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, entre ellas la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%.

El representante 'jeltzale' ha apelado a la "cautela" respecto a las medidas que, finalmente, pueda aprobar el Gobierno. "Veremos si el Consejo de Ministros, en su totalidad, se celebra y quiénes acuden", ha afirmado.

En todo caso, ha manifestado que "las primeras noticias" en torno a las decisiones que puedan aprobarse "pueden ir en la buena dirección y ser interesantes".

Joseba Díez Antxustegi ha añadido que esas medidas están "en la línea" de las solicitadas por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el propio PNV, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el fin de "proteger la industria y el bolsillo de las familias".

PRADALES "TOMÓ LA INICIATIVA"

"En el 'no' a la guerra estamos todos. Lo importante son las consecuencias que deja la guerra y cómo afrontamos esas consecuencias", ha subrayado, para asegurar que Pradales "tomó la iniciativa" al enviar a Sánchez un decálogo de medidas "muy ambicioso".

Sn referencia a las dudas sobre cuál vaya a ser finalmente el paquete de medidas que pueda aprobar el Gobierno central, dada su debilidad parlamentaria, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha reivindicado la "estabilidad" política que existe en Euskadi frente a la "inestabilidad permanente" en el Estado español o en países como Francia.