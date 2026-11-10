PNV actuará de "dique de contención" ante un Gobierno de PP-Vox que "atacará el autogobierno vasco"

Archivo - El presidente del EBB, Aitor Esteban (d), y el portavoz del grupo vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi (i), antes de la jornada de trabajo del PNV - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha asegurado que su partido actuará de "dique de contención" ante un Gobierno de PP-Vox que "atacará el autogobierno vasco". También ha defendido que que los jeltzales servirán "para moderar políticas, en el caso poco probable de que Sánchez siga gobernando" dependiendo, además, de Sumar, ERC, Podemos y EH Bildu.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha admitido que las encuestas no ofrecen un panorama "halagüeño", desde el punto de vista electoral, para el PNV, pero tampoco para el conjunto del Estado, porque todo parece indicar que el PP y Vox "van a sumar una amplia mayoría parlamentaria que les va a hacer, no solo alcanzar el gobierno, sino poder llevar adelante determinadas políticas".

Pese a las encuestas que apuntan a la posibilidad de que el PNV no logre Grupo en el Congreso, ha afirmado que su partido "está fuerte y es capaz de ofrecer a la ciudadanía vasca un proyecto y, sobre todo, razones para poder volver a confiar" en los jeltzales.

En este sentido, ha reivindicado el trabajo que han realizado durante la última legislatura en Madrid, en el que con cinco diputados de 350, han tenido "una influencia muy importante".

"Hemos servido para moderar y centrar las políticas del Gobierno de Sánchez, que ha estado dependiendo toda la legislatura de Sumar, de Esquerra, de Podemos, de Bildu, y que han tenido unas políticas con una orientación muy concreta", ha indicado.

Frente a eso, ha dicho que el PNV ha buscado durante toda la legislatura "moderar y centrar esas políticas, influir con cinco diputados para que las políticas puedan responder mejor a los intereses de la clase media vasca, de los ciudadanos y de las ciudadanas de Euskadi, que tienen intereses", ha explicado.

A su juicio, hay ejemplos concretos, como la aprobación de una ley para endurecer las penas de multirreincidentes, y han influido para que en los decretos de vivienda, además de proteger a las familias vulnerables, también protegieran a los pequeños propietarios.

Ha remarcado que han conseguido "acuerdos importantes" para defender la industria vasca. "Quiero recordar que estas son elecciones generales vascas, donde nos jugamos el modelo de país para Euskadi. Porque, desafortunadamente hoy, muchísimas cuestiones que afectan al día a día de los ciudadanos vascos, a sus pensiones, salarios, bienestar, servicios públicos, también se deciden en Madrid", ha subrayado.

De ahí "la importancia de que haya un Grupo vasco fuerte en Madrid", según ha dicho. "Ese modelo de bienestar que tenemos, esa forma de entender la sociedad y las políticas que tenemos, solo se pueden garantizar si el PNV tiene un Grupo fuerte en Madrid. Y sirve para centrar y moderar determinadas políticas, eso en el caso poco probable de que Sánchez siga gobernando", ha apuntado.

En cuanto a la posibilidad "bastante probable de que PP y Vox lleguen al gobierno", cree "evidente que vendría a atacar" las instituciones vascas, el bienestar de Euskadi, el Concierto Económico y el autogobierno.

A su juicio, "si como todo parece indicar, PP y Vox llegan al gobierno y forman una mayoría absoluta, que venga a atacar a Euskadi", y a "destruir" lo que ha costado "tanto" construir, ¿quién mejor para defender aquello que van a intentar destruir, que quienes lo han construido durante las últimas décadas, que ha sido el PNV?".

Por ello, ha manifestado que los jeltzales tienen "confianza" en el trabajo que han realizado y ha recordado que el PNV también ha sabido influir en las políticas cuando ha habido gobiernos de mayoría absoluta, como el de José María Aznar (PP), "que han venido a atacar el autogobierno y a las instituciones vascas".

"Frente a eso, el PNV ha actuado muchas veces como dique de contención, de nuestro modelo, de nuestro sistema, de nuestros derechos y de nuestro autogobierno. Y si hay que volver a hacerlo, lo volveremos a hacer", ha reiterado. Por ello, ha manifestado que, si "vuelven a atacar a los vascos, se van a encontrar delante a un Grupo Vasco fuerte".

PENSIONES

Joseba Díez Antxustegi se ha mostrado a favor de la revalorización de las pensiones con el IPC, y ha señalado que fue un "compromiso arrancado" en su día por el PNV al presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy. "El PNV ha sido siempre también un gran defensor de las personas pensionistas y lo vamos a seguir siendo", ha indicado.

Díez Antxustegi ha reconocido que no quiere que "un Gobierno de Sánchez dependa exclusivamente de Podemos, de Sumar, de ERC y de Bildu, porque tienen unas formas de hacer política y unas políticas concretas que no son las que mejor le vienen al conjunto de la sociedad vasca".

"Por eso, nuestro programa electoral pone encima de la mesa una forma de hacer política, un plan, un proyecto que responde a los intereses mayoritarios de la sociedad vasca", ha subrayado.

A su juicio, "es un plan para defender los salarios altos y los salarios dignos que hoy en día prácticamente solo puede garantizar la industria, es para defender nuestras pensiones, es para defender nuestro sistema de bienestar, nuestro Concierto Económico, un modelo de migración ordenada, regular y segura, planificada, con gestión, y no el disparate que hemos tenido en Ceuta este verano".

También ha remarcado que el PNV propone políticas "para garantizar la seguridad ciudadana, pero también la seguridad económica de las familias, la seguridad de las pensiones, la seguridad del empleo y la seguridad de la industria". "Estamos en Madrid para asegurar el día a día de los ciudadanos vascos, el bienestar que tanto nos ha costado construir, que no podemos dar por hecho y que está en juego", ha indicado.

El portavoz jeltzale ha defendido que Euskadi decida sobre todo lo que le afecta, también sobre un SMI propio. "La realidad económica que tiene Euskadi no es equiparable a otras realidades económicas de otras comunidades del Estado", ha señalado.

No obstante, ha apelado a que la discusión no se centre exclusivamente en el salario mínimo, porque "el debate de altura, de nivel en este país, tiene que ser sobre los salarios medios". "Y para eso, necesitamos una economía pujante, una industria fuerte. Necesitamos ser atractivos para la inversión y eso lo garantiza un modelo político y económico, y no otros", ha remarcado.

En su opinión, "también para esto es importante que el PNV tenga fuerza en Madrid, para garantizar que estas políticas son las que se llevan a cabo y no otras".

HUELGA

Sobre la huelga general convocada por este miércoles, ha dicho que la respeta, pero ha pedido también respeto para quienes quieran trabajar. "Yo mañana voy a trabajar porque creo que, desde las instituciones, tenemos que trabajar también mañana para dar una respuesta al reto de la vivienda. Y lo estamos haciendo en los últimos años en Euskadi", ha aseverado.

En todo caso, cree que el debate sobre la vivienda ha sido "forzado políticamente, porque había un presidente del gobierno (Pedro Sánchez) al que le interesaba poner este tema encima de la mesa para llegar a las elecciones".

"Cuando hablamos de los decretos y de la huelga que se ha producido, estamos hablando mucho sobre el alquiler", ha manifestado, para apelar también a abordar políticas que faciliten la compra de vivienda. "Tenemos que dar a los jóvenes vascos la oportunidad de comprar, si así lo quieren", ha apostillado.

Por ello, ha emplazado a "ensanchar y ampliar un poquito el foco y la mirada, y abordar, no solo a una cuestión que afecta a una parte, sino el debate de la vivienda desde un prisma mucho más amplio y mucho más ambicioso".