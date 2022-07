El PNV acusa a EH Bildu utilizar las peticiones de comparecencias parlamentarias "con fines políticos"

La formación 'jeltzale' asegura que la solicitud de que Sagardui comparezca ante la Diputación Permanente "no se ciñe" al reglamento

VITORIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha defendido su rechazo a la petición de EH Bildu para que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, comparezca ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, sobre la que ha afirmado que "no se ciñe a los requisitos" establecidos por el reglamento de la Cámara y que responde a la intención de la coalición de utilizar las comparecencias parlamentarias "con fines políticos".

El grupo del PNV en el Parlamento Vasco ha explicado, a través de un escrito remitido a los medios de comunicación, los motivos que le han llevado votar en contra de la petición de comparecencia de EH Bildu, que ha sido rechazada al recibir, asimismo, el voto negativo del PSE-EE.

La formación 'jeltzale' argumenta que la petición "no se ciñe a los requisitos" que marca el reglamento del Parlamento en su artículo 66.4. En este sentido, han explicado que la solicitud, además de pedir la comparecencia de Sagardui, reclamaba la comparecencia de la directora de Osakidetza y el director de Asistencia Sanitaria.

En este sentido, el PNV ha señalado que los directores del Gobierno Vasco "no pueden comparecer en pleno", órgano al que sustituye la Diputación Permanente, fuera de los periodos ordinarios de sesiones, como el actual.

El grupo 'jeltzale' ha explicado que, de esa forma, las comparecencias de los cargos con rango de director "deben sustanciarse en la Comisión de Salud", que --según ha recordado-- "ya tiene prevista una primera reunión en el mes de septiembre".

"CUESTIONES INAPLAZABLES"

Por otra parte, ha indicado que la convocatoria de la Diputación Permanente ha de hacerse por "cuestiones inaplazables", algo que --a su juicio-- no se produce en este caso.

En este sentido, el PNV ha recordado que el mes pasado se debatieron en el Parlamento "numerosas iniciativas" relacionadas con la situación de la asistencia sanitaria, los recursos durante el verano, las medidas a adoptar o la falta de facultativos.

A su vez, ha denunciado que con este tipo de propuestas, EH Bildu se mantiene en su estrategia de "utilizar el Parlamento con fines políticos" y "como altavoz para sus críticas".

"EH Bildu sigue en su campaña de generar un clima de inseguridad y

alarma en la ciudadanía que no existe", ha afirmado el PNV, que ha asegurado que la asistencia durante la época estival "está garantizada" y que Osakidetza "ya ha ido tomando medidas" para ello. "No hay cierres, no hay recortes, lo que hay es un ajuste de horarios, como ocurre todos los veranos", ha añadido.

La formación 'jeltzale' ha subrayado que "este país necesita una oposición responsable, que ejerza su labor de control al Gobierno no sólo criticando, sino también proponiendo y colaborando con quien gobierna". "Hay formas más sensatas de hacer oposición", ha añadido.