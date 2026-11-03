PNV acusa a PP y EH Bildu de utilizar el caso Irurak Bat para desgastarle y les pide responsabilidades políticas

Archivo - El ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Getxo cree que el PP y EH Bildu han utilizado el caso Irurak Bat, que ha sido archivado por la Justicia, para "alimentar las sospechas y tratar de desgastar políticamente" a los jeltzales, y les ha pedido responsabilidades políticas.

En un comunicado, el PNV ha destacado que la nueva resolución judicial rechaza los recursos de ambos partidos y mantiene el archivo de la causa penal. Por ello, ha exigido "responsabilidades políticas por las acusaciones realizadas y sus consecuencias sobre las personas y las instituciones".

"El juez vuelve a ser contundente: el derribo de Irurak Bat estaba permitido por la normativa urbanística y los hechos investigados no constituyen delito. Y no se trata de una cuestión de falta de pruebas", ha añadido.

Asimismo, lafor4mación jeltzale ha señalado que el magistrado explica expresamente que no es necesario continuar investigando porque, aunque todos los hechos denunciados llegaran a demostrarse, "no serían constitutivos de delito". "No es PNV quien lo dice. Es la conclusión del juez, que ahora vuelve a reafirmarse en su decisión", ha añadido.

En su opinión, esta resolución pone de nuevo sobre la mesa una cuestión que va más allá del procedimiento judicial y es "la responsabilidad de los partidos políticos en el ejercicio de la oposición".

ACUSACIONES GRAVES

Según ha recordado, durante meses se formularon acusaciones graves, se cuestionó la profesionalidad de trabajadores municipales y se puso en duda la "honorabilidad de responsables públicos". Ha añadido que tres concejales del PNV dimitieron y también se exigió la dimisión de la alcaldesa, Amaia Agirre.

En este sentido, ha advertido de que las consecuencias políticas y personales de aquel proceso "no desaparecen con una resolución judicial". El PNV considera que PP y EH Bildu "han tratado de aprovechar políticamente este caso, manteniendo abiertas las sospechas para cuestionar" a la formación jeltzale.

A su juicio, prolongar las dudas sobre la existencia de un delito, cuando el juez ha explicado reiteradamente por qué no lo aprecia, "contribuye a generar confusión y desconfianza entre la ciudadanía".

LA RESPONSABILIDAD DE LA OPOSICIÓN

"Hacer oposición también exige responsabilidad. Fiscalizar al Gobierno, discrepar de sus decisiones y acudir a los tribunales son derechos legítimos. Pero también lo es exigir rigor y responsabilidad cuando se formulan acusaciones que afectan a la reputación de las personas y a la confianza en las instituciones", ha agregado.

El PNV ha recordado que la alcaldesa ya reclamó públicamente responsabilidades tras conocerse el archivo de la causa en septiembre y pidió a quienes habían presentado "acusaciones graves, señalado personas y exigido dimisiones" que reconocieran también públicamente el contenido de la resolución judicial.

Por ello, tras el rechazo de los recursos de PP y EH Bildu, PNV ha vuelto a exigir responsabilidades directamente a ambas formaciones. "Les pide que expliquen públicamente cómo valoran esta nueva decisión, que aclaren el fundamento de las acusaciones que han mantenido y que respondan políticamente por las consecuencias de sus declaraciones y exigencias de dimisión. Como señaló la alcaldesa en septiembre, 'cuando el señalamiento ha sido público, la reparación también debe ser pública'", ha agregado.

En su opinión, "no basta con pasar página sin reconocer el daño que las acusaciones y los señalamientos pueden haber causado". Según el PNV, la responsabilidad política no consiste únicamente "en exigir explicaciones a los demás, sino también en responder por las propias palabras y actuaciones".

La formación jeltzale ha recordado que los recursos de apelación de PP y EH Bildu continúan su tramitación y que, por tanto, el archivo todavía puede ser revisado por un tribunal superior. "Entretanto, hay una conclusión judicial que debe quedar clara para la ciudadanía: el juez ha rechazado los recursos de reforma de PP y EH Bildu y ha ratificado que los hechos investigados no constituyen delito", ha añadido.

Por último, ha asegurado que la oposición tiene derecho a cuestionar las decisiones políticas, pero "también tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus acusaciones". "En política no todo vale", ha concluido.