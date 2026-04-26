PNV acusa a PSE de "absoluto inmovilismo", "dolido" por las críticas a su postura en la Ley de Empleo Público

El presidente del PNV, Aitor Esteban, hace declaraciones en Gernika - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

PNV enmendará su propio texto para "facilitar el acercamiento con todos" e insiste en que la posición de EH Bildu está "muy alejada"

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "dolido" y "sorprendido" por las críticas de su socio, el PSE-EE, a su posura en la reforma de la Ley de Empleo Público y ha asegurado que, si los socialistas han censurado a la formación jeltzale "ir a rebufo de EH Bildu", él les acusa de "absoluto inmovilismo".

Esteban, que se ha desplazado a Gernika para participar en los actos de conmemoración del 89º aniversario del bombardeo, ha asegurado que siempre ha buscado, en la reforma de la Ley de Empleo, que pretende 'blindar' la exigencia de perfiles lingüísticos de euskera en las OPEs, la seguridad jurídica que, con la sentencias de los últimos tiempos, "se había puesto en cuestión". "Pero seguridad jurídica no solo para los vascoparlantes, también para aquellos que no saben hablar en euskera", ha puntualizado.

Ha explicado que la seguridad jurídica se pretende "para todos aquellos que vayan a presentarse a una OPE", con el objetivo de que "sepan que va a transcurrir con absoluta seguridad y con total normalidad". "Buscamos la seguridad jurídica para todos", ha reiterado.

Por ello, ha asegurado que le llama la atención que el PSE-EE afirme que el PNV va "a rebufo de lo que marque o diga EH Bildu". "Me duele, sabiendo como saben, de primera mano, el esfuerzo que ha habido técnico de profundidad para lograr un consenso sobre este tema y lo que se ha trabajado también como ellos", ha manifestado.

También, ha añadido, se ha mostrado "sorprendido" por las críticas, que no considera "justas". "Pero yo si ellos nos acusan de eso, yo les acusaría de absoluto inmovilismo", ha apuntado.

Ese "absoluto inmovilismo", en su opinión, "no viene ni en favor de aquellos que se quieren presentar a unas oposiciones, sean vascoparlantes o no", ni tampoco del euskera, que debe de estar "por encima de divisiones ideológicas" y ser "el idioma de todos".

"Da la sensación de que con su actitud, lo que están fomentando es los que están a favor del euskera, los que están en contra del euskera, como si el euskera fuera algo peligroso".

En su opinión, ese "inmovilismo" no contribuye "ni a una solución con ni tampoco a que el euskera, que es un tesoro para toda nuestra sociedad y forma parte del tronco fundamental de nuestro pueblo, sea considerado por todos como tal".

FACILITAR EL ACREAMIENTO

Por último, ha puntualizado que la enmienda que el PNV presentará a su propio texto, se hará con el objetivo de "facilitar el acercamiento con unos, con otros, y con todos en general". "Lo que vamos a presentar es las conclusiones, fruto de todos estos meses de trabajo intenso para intentar lograr mayor precisión jurídica en la ley de lo que presentaremos es la posición del Partido Nacionalista Vasco", ha dicho.

Posteriormente, se verá si "se puede construir con unos o con otros, si se puede salir adelante", según Esteban, quien ha aclarado que el PNV sí tiene "una posición propia" desde el punto de vista sociológico, "del valor que tiene el euskera" y "la importancia de la seguridad jurídica".

El presidente del PNV ha asegurado que, sobre este tema, su partido ha hablado tanto con el PSE, y también con EH Bildu "en su momento". Según ha señalado, las posiciones del texto presentado por la formación soberanista están "muy alejadas" de una fórmula que "vaya a dar seguridad jurídica" porque considera que "iba a ser bloqueado inmediatamente por el Tribunal Constitucional".