PNV acusa a Sánchez de "pasar de puntillas" por la situación del PSOE y no "despejar dudas" sobre su actuación futura

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Maitane Ipiñazar - EUROPA PRESS

BILBAO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Maitane Ipiñazar, ha acusado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de "pasar de puntillas" por la situación del PSOE, "como si no sucediera nada" y le ha reprochado no haber "despejado dudas" sobre lo que el ejecutivo hará "en próximos meses".

En una rueda de prensa en Bilbao para abordar la actualidad política, Ipiñazar ha afirmado que, tras la comparecencia de Sánchez durante la mañana de este lunes para hacer balance de las medidas llevadas a cabo durante los últimos seis meses, la situación política "sigue siendo preocupante".

En su opinión, el presidente español "ha pasado de puntillas por la situación que se está viviendo en su partido, prácticamente como si no sucediera nada".

Además, ha lamentado que, para responder a "ese frente de PP y Vox", haya utilizado argumentos como el "y tú más". "No despeja las dudas tampoco sobre qué va a hacer de cara a los próximos meses, ha hecho un resumen, un relato de lo que se ha aprobado, de lo que ha hecho durante el 2025", ha dicho.

La secretaria del PNV ha advertido de que, sin embargo, "no ha disipado lo que va a hacer de aquí en adelante, qué es lo que va a abordar como Gobierno, qué es lo que tiene en la agenda". "Por tanto, consideramos que estamos como hemos estado al inicio de su comparecencia", ha concluido.