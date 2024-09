PNV advierte a Andueza de que no tiene "derecho de veto" sobre el nuevo estatus y le insta a "leer lo que firma" Sánchez

Atutxa confirma que la ronda de partidos comenzará en octubre y espera que EH Bildu tenga en cuenta que "nadie tiene derecho de imposición"



BILBAO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha confirmado que su partido iniciará a partir de octubre la ronda para abordar el nuevo estatus, un campo en el que ha apostado por lograr "el consenso más amplio posible". Asimismo, ha advertido al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, al que ha instado a "leer lo que firma" Pedro Sánchez en sus pactos con el PNV, de que "no tiene derecho de veto" y ha emplazado a EH Bildu a tener en cuenta que "nadie tiene derecho a la imposición".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Itxaso Atutxa ha señalado que la ronda que tiene previsto iniciar el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con el resto de formaciones vascas para abordar la posibilidad de avanzar en el nuevo estatus "posiblemente será ya a partir de octubre", según ha indicado, "en una línea de absoluta normalidad".

La presidenta del BBB del PNV ha destacado que ya hay "mucho trabajo parlamentario anterior realizado" y que, a su entender, es "muy valioso".

En relación a las palabras del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en las que apostaba por "un nuevo Estatuto de autonomía" pero "no un nuevo estatus", ha replicado que "lo decidirá no Eneko Andueza, sino este país y las mayorías parlamentarias en cada caso se lo propondrán también al país".

"Más allá de lo que cada partido tenga incluso como el 100% de su desideratum, tenemos que llegar a acuerdos con el resto. Y no veo ahí mucha flexibilidad por parte del señor Andueza", ha señalado Atutxa, que, no obstante, ha valorado el "esfuerzo amplio la vez anterior" por parte del PSE.

Asimismo, ha instado al líder del PSE-EE a "leer aquello que el secretario general de su partido firma con el PNV" y ha remarcado que, para las investiduras de Pedro Sánchez, "fue muy clara la posición de dar un paso más allá" no sólo en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, sino "incluso en las formas de relación entre Estado y Euskadi".

En todo caso, se ha mostrado convencida de que las diferencias del PNV y el PSE en esta materia no afectarán a las relaciones del Gobierno de coalición en Euskadi y, de hecho, el acuerdo de gobierno "es muy específico en ese sentido". "Los dos partidos saben hasta dónde llegan nuestro acuerdos y luego somos dos partidos muy diferentes, que sabemos que tenemos ámbitos también de posición y de ideología diferenciados", ha manifestado.

Atutxa ha insistido en que "hay un camino intermedio ahí que podemos transitar conjuntamente, que es dar un paso más allá del Estatuto actual, como se ha hecho en otras comunidades, pero teniendo en cuenta que en Euskadi hay una especificidad propia que ya reconoce" en el Estatuto de Gernika y en la propia Constitución.

En este sentido, ha apostado por "desarrollar las vías que hay abiertas en una y en otra norma para que podamos también reconocer a Euskadi aquello que la población vasca mayoritariamente también demanda desde hace mucho tiempo, un reconocimiento explícito y claro de nuestro ser como nación, una forma de tratamiento y de relación bilateral que ya hemos practicado también con el propio Concierto Económico, y después un árbitro que sea convenido por las dos partes y que sea neutral".

En la misma línea, se ha pronunciado respecto a las dudas de Andueza a la propuesta del lehendakari, Imanol Pradales, de trasladar la fórmula del Concierto a un pacto político y le ha animado a "organizar una mesa de expertos y expertas en Derecho Constitucional" ya que "hay criterios muy variados sobre cómo pueden ser los desarrollos de algunas disposiciones".

Según ha indicado "tecnicismos aparte", hay que determinar "en qué queremos avanzar en este Estatuto, y ahí sí que se avanzó la otra vez en el Parlamento".

Atutxa ha reivindicado lograr "el consenso más amplio posible" porque se representará a "una parte de la población más amplia", pero ha precisado que "empezar reuniones con estas sensaciones de 'yo tengo capacidad de veto' no es positivo" y tampoco sería "poco propio del Partido Socialista". Por ello, se ha mostrado convencida de que sí se va a "entrar a hablar" y espera que, tras esas conversaciones, también "a trabajar".

NO HABRÍA MAREA VIVA

Por otro lado, ha recordado que, en la ponencia de Autogobierno de la pasada legislatura, se llegó a "un acuerdo de bases previo" al trabajo de los expertos con EH Bildu y fue la coalición abertzale "quien se descolgó" y, por tanto, quien "tiene que dar explicaciones".

En palabras de Itxaso Atutxa, "no vale con decir simplemente que tenemos una mayoría nacionalista en el Parlamento Vasco, como si esa mayoría automáticamente trajera ya consensos. Los consensos se trabajan, se tejen, y después, si tenemos suerte de conseguirlos, tendremos una mayoría también en el Parlamento que nos aporte esos votos necesarios. Pero no nos olvidemos que este país es plural, no es solo nacionalista. Igual que digo que no tiene derecho a veto el señor Andueza, creo que nadie tenemos tampoco derecho a la imposición".

Por ello, ha esperado que EH Bildu "tenga en cuenta también que hay que llegar a acuerdos" y después "hay que llevarlo también a Madrid" y ver si "allí hay agua o no".

Aunque el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "dice que él ve mucha agua en la piscina", para la presidenta del PNV en Bizkaia "no habría marea viva".