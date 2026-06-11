PNV afianzaría su mayoría en Álava con dos junteros más, y EH Bildu y Vox lograrían uno más

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VITORIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV volvería a ser la fuerza más votada en elecciones a Juntas Generales de Álava y subiría de 15 a 17 junteros, mientras que EH Bildu seguiría como segundo partido, pasando de 14 a 15 apoderados, el PP mantendría sus 9 diputados, y el PSE-EE pasaría de 9 a 7 representantes. Elkarrekin Podemos perdería sus actuales 3 escaños, Vox lograría uno más, pasando a 2, y Sumar entraría en la Cámara alavesa con un juntero, según recoge en el último Barómetro sociológico del Territorio Histórico de Álava, que incluye una prospección electoral de cara a los comicios a Juntas Generales de Álava.

El estudio, realizado por Gizaker por encargo de la Diputación Foral de Álava y elaborado en base a 1.200 entrevistas realizadas entre el 15 y 20 de mayo, refleja que, de celebrarse ahora las elecciones forales en Álava, el PNV volvería a ser la fuerza más votada, con una estimación de voto del 29,4% (26,3% en los comicios de 2023). Por detrás, EH Bildu obtendría el 28% de los votos (25,5% en 2023).

A la formación soberanista le seguiría el Partido Popular con un 15,5% de intención de voto (17,3% en anteriores elecciones forales) y a escasa distancia se colocaría el PSE-EE, con una estimación del 15,4% (18,8% en 2023).

Vox obtendría el 4,5% de los sufragios (3,1% en 2023), Sumar Mugimendua, que no participó en los comicios forales de 2023, se haría con el 3,3% de los votos, y Elkarrekin Podemos tendría una estimación de voto del 1,9%, muy por debajo del 7,1% que consiguió en 2023.

En su traslación a las Juntas Generales de Álava, el PNV obtendría 17 escaños, dos más que en las elecciones forales de 2023; EH Bildu llegaría a los 15 asientos en la Cámara foral, uno más que su representación actual; y el PSE-EE (PSOE) tendría 7 escaños, dos menos que en la anterior cita electoral.

El PP mantendría sus actuales 9 representantes, Vox duplicaría su presencia hasta llegar a los 2 escaños, y Sumar Mugimendua entraría en la Cámara Foral con un representante, mientras que Elkarrekin Podemos perdería sus actuales 3 asientos.

PREFERENCIA DE COALICIONES

En caso de que ningún partido político alcanzara la mayoría absoluta para gobernar la Diputación Foral de Álava, el 19,6% de los encuestados preferiría una coalición entre PNV y PSE, mientras que el 17,2% apuesta por una alianza de jeltzales y EH Bildu.

El 6,3% de los entrevistados se decanta por una coalición entre EH Bildu y Elkarrekin, un 5,5% preferiría un acuerdo entre EH Bildu y PSE-EE, un 4,1% optaría por la unión de PNV y PP para gobernar el territorio, y un 3,8% es partidario de un gobierno entre EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos. Además, un 3% sería favorable a una alianza entre PNV, EH Bildu y PSE y, finalmente, la apuesta de un 2,4% sería una alianza de PP y Vox.

Por último, preguntados por su sentimiento de nacionalidad, un 29,3% se declara únicamente vasca, un 21,8% más vasco que español, un 32,3% tan vasco como español, un 4% únicamente español y un 2% más español que vasco.